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Patriot, поступки або важка зима: Bloomberg назвав три сценарії для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Patriot, поступки або важка зима: Bloomberg назвав три сценарії для України
Україна наблизилася до критичного етапу війни
фото: Генералний штаб ЗСУ

Наступний критичний етап війни може припасти на холодні місяці, тоді як Київ намагається прискорити постачання систем ППО та ракет-перехоплювачів

Україна готується до ще однієї складної зими на тлі посилення російських повітряних атак і нестачі засобів для перехоплення балістичних ракет. Подальший розвиток ситуації фактично зводиться до трьох сценаріїв, кожен із яких матиме серйозні наслідки для країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Три можливі сценарії розвитку подій для України

Перший сценарій передбачає, що західні партнери прискорять постачання Україні додаткових систем Patriot, ракет-перехоплювачів і далекобійного озброєння. Це дало б Силам оборони більше можливостей не лише захищати міста від російської балістики, а й уражати пускові установки противника.

Водночас такий розвиток подій Bloomberg оцінює як малоймовірний. Необхідних Україні систем і боєприпасів бракує, а війна на Близькому Сході створила додаткову конкуренцію за американське озброєння.

Другий сценарій передбачає згоду Києва на російські вимоги, зокрема щодо передачі Москві решти території Донбасу. Фактично йшлося б про прийняття однієї з ключових територіальних вимог російського диктатора Володимира Путіна.

Третій варіант – продовження війни та ще одна, потенційно важча для України зима. Росія продовжуватиме масовані удари по містах, енергетичній і транспортній інфраструктурі, намагаючись посилити тиск на країну в холодний період.

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Україна посилює переговори про Patriot і додаткову ППО

За даними Bloomberg, президент України Володимир Зеленський під час зустрічей із європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Єревані порушив питання прискорення постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.

Потреба в додатковій ППО стала особливо гострою через багаторічні російські атаки на українську енергетичну систему. Після численних ударів підтримувати роботу об'єктів генерації, теплопостачання та іншої критичної інфраструктури стає дедалі складніше.

Окремою проблемою залишаються російські балістичні ракети. Українська ППО здатна перехоплювати значну частину повітряних цілей, однак для ефективної боротьби з балістикою потрібні передусім американські комплекси Patriot та достатня кількість ракет до них.

За інформацією агентства, саме на Patriot Україна зробила особливий акцент у переговорах із партнерами. Київ закликав європейські держави активніше фінансувати закупівлю американської зброї через програму PURL.

Європейські системи, зокрема франко-італійські SAMP/T, наразі не розглядаються як повноцінна заміна Patriot. Їх недостатньо, щоб самостійно забезпечити необхідний рівень захисту українського неба.

Загроза важкої зими та підготовка енергосистеми

Ситуацію додатково ускладнила війна США проти Ірану. У Києві побоюються, що тривалий конфлікт на Близькому Сході відтягуватиме озброєння та боєприпаси, які потрібні Україні. За оцінкою співрозмовників Bloomberg, Путін також може розраховувати саме на такий розвиток подій.

Водночас ситуація на фронті поки не принесла Росії вирішального результату. Російський наступ дав обмежені територіальні здобутки, тоді як Україна продовжила завдавати далекобійних ударів по об'єктах на території РФ, зокрема по нафтовій інфраструктурі та терміналах.

На цьому тлі українська влада почала підготовку до наступного опалювального сезону раніше, ніж зазвичай. Серед першочергових завдань – ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, підготовка укриттів і накопичення ресурсів для проходження холодного періоду. «Ми маємо допомогти один одному підготуватися до зими та впоратися з енергетичними викликами», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна провела успішне випробування власної балістичної ракети, яка точно влучила у визначену ціль та майже не відхилилася від заданого курсу. Військовий оглядач Василь Пехньо коментуючи цю заяву ексміністра оборони Михайла Федорова, припустив, що, ймовірно, йдеться про державний ракетний проєкт «Сапсан».

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Теги: росія ЗСУ війна Україна системи ППО

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