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Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград
Губернатор Волгограда повідомив про наслідки нічної атаки
колаж: glavcom.ua

Губернатор заявив про пошкодження промислового підприємства, десятьох постраждалих та тимчасові обмеження в аеропорту

Влада Волгоградської області заявила про наслідки нічної атаки на регіон. За офіційною інформацією, у Волгограді пошкоджено виробничі об'єкти одного з підприємств, а десятеро людей дістали поранення. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами місцевого губернатора, сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ упродовж ночі та ранку нібито відбивали атаку «високошвидкісних повітряних цілей» на територію Волгоградської області.

«Пошкоджено виробничі об'єкти одного з підприємств Волгограда в Краснооктябрьському районі. На цей момент відомо про десятьох постраждалих, усіх направлено до лікарні швидкої допомоги для оцінки ступеня ушкоджень, медики попередньо зазначають, що загрози життю немає. Локальні займання оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні служби. Пошкоджень житлових об'єктів не зафіксовано», – заявив Бочаров.

За словами посадовця, екстреним службам доручено уточнити наслідки атаки, остаточну кількість постраждалих та організувати ліквідацію пошкоджень.

Після атаки в аеропорту Волгограда тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення повітряних суден. У Росавіації пояснили, що такі заходи були необхідні для забезпечення безпеки польотів. Згодом обмеження скасували, аеропорт відновив роботу.

Російська влада не уточнила, яке саме підприємство зазнало пошкоджень. Також не повідомляється про характер руйнувань виробничих об'єктів та можливий вплив інциденту на їхню роботу. Українська сторона офіційно не коментувала нічну атаку.

Нагадаємо, за даними українських моніторингових каналів, а також OSINT-аналітиків, під час нічної атаки у Волгограді під удар потрапило підприємство АТ «ФНВЦ «Титан-Барикади». За інформацією аналітиків, на оприлюднених відео зафіксовано влучання по території заводу, а також проліт крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Повідомляється, що ураження могли зазнати виробничі корпуси підприємства, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«Титан-Барикади» вважається одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Завод спеціалізується на виробництві пускових установок для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», стратегічних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а також іншого озброєння. Українська сторона повідомлення про можливе ураження цього підприємства офіційно не коментувала.

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Теги: росія ЗСУ завод

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