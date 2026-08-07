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Болгарія: низький рівень води у Дунаї оголив залишки давньоримського мосту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Болгарія: низький рівень води у Дунаї оголив залишки давньоримського мосту
Фундамент стародавнього мосту Костянтина
фото: Reuters

Археологи називають міст одним із найбільш вражаючих інженерних досягнень Римської імперії

У Болгарії через надзвичайно низький рівень води в Дунаї оголилися частини фундаменту стародавнього мосту Костянтина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Археологи називають міст одним із найбільш вражаючих інженерних досягнень Римської імперії.

Болгарія: низький рівень води у Дунаї оголив залишки давньоримського мосту фото 1
фото: Reuters
Болгарія: низький рівень води у Дунаї оголив залишки давньоримського мосту фото 2
фото: Reuters

«Для археологів ці моменти є надзвичайно цінними, оскільки природа на короткий час відкриває об’єкт, який більшу частину часу залишається прихованим під Дунаєм. Це дає нам рідкісну можливість спостерігати за ним, документувати та досліджувати його в його природному середовищі», – зазначив Павло Попов із Регіонального історичного музею в Плевені.

Міст, збудований за наказом імператора Костянтина I та відкритий у 328 році н. е., з’єднував стародавнє місто Ульпія-Оескус із Суцидавою на території сучасної Румунії. Його довжина становить понад 2 км і він вважається одним із найдовших мостів античності, хоча й проіснував недовго. Вважається, що він був значною мірою зруйнований приблизно у 367 році н. е.

Нагадаємо, через тривалу спеку та посуху річки в кількох країнах Європи обміліли до рекордно низьких рівнів – на їхньому дні знайшли кістки мамонта, кораблі, що затонули десятиліття й століття тому, а також боєприпаси часів Другої світової. Одночасно посуха завдає економіці збитків на сотні мільйонів євро та зупиняє роботу атомних і гідроелектростанцій.

Також через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.

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Теги: історія Болгарія Дунай

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