Росія зупинила видобуток на найбільшому родовищі алмазів

«Алроса» з 1 липня на три місяці зупиняє «Севералмаз» – компанія фіксує перевищення витрат над надходженнями

Російська алмазодобувна держкомпанія «Алроса» з 1 липня зупиняє гірські роботи на підприємстві «Севералмаз» в Архангельській області, яке забезпечує близько 10% видобутку алмазів у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Чому зупиняють і на скільки

Зупинка триватиме три місяці. В «Алросі» пояснили рішення потребою зберегти «операційну та фінансову стійкість» і навести дисципліну в управлінні продажами алмазної сировини. «Севералмаз» розробляє родовище імені Ломоносова, що складається із шести кімберлітових трубок. Наразі підприємство відпрацьовує дві з них – Архангельську та Карпинського-1, а також готується розпочати видобуток на трубці Карпинського-2.

Фінансовий стан компанії

Торік «Севералмаз» збільшив видобуток алмазоносної руди на 2% – до 2,8 млн тонн, виробництво алмазів залишилося на рівні попереднього року і склало близько 3,5 млн каратів, що становить приблизно 12% від загального випуску «Алроси».

Сама «Алроса», якій на 33% належить Росмайну, а ще на 25% – уряду Якутії, скоротила видобуток на 10% – до 29,8 млн каратів. Рік завершила з чистим прибутком 36,2 млрд рублів, однак витрати перевищили надходження на 11,2 млрд рублів. Ще торік компанія скоротила зарплати співробітників, не зайнятих безпосередньо у видобутку, на 10% – частково за рахунок переходу на неповний робочий день, а також зупинила роботу на менш рентабельних родовищах – Верхній Муні та двох ділянках «Алмазів Анабара».

Криза в галузі та санкції

План оптимізації «Алроса» оголосила ще восени 2024 року, а санкції – ембарго країн G7 на російські алмази – закрили для компанії традиційні ринки збуту й поглибили її фінансові труднощі. Росія відреагувала тим, що вперше за 15 років почала скуповувати власні алмази до держрезерву – Мінфін РФ домовився з «Алросою» про регулярні закупівлі до Госхрану.

Нагадаємо, у 2024 році доходи найбільших світових експортерів алмазів впали в середньому на чверть – галузь переживає системну кризу через падіння попиту та конкуренцію з боку синтетичних каменів.