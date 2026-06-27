Глава МЗС Польщі пояснив, як Росія може спровокувати війну з НАТО

Радослав Сікорський не виключив, що Москва може використати операцію під чужим прапором як привід для удару по країні Альянсу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може вдатися до провокації, щоб створити привід для нападу на одну з країн НАТО. За його словами, наразі Москва не має достатньо сил для прямої війни з Альянсом, однак не можна виключати інших сценаріїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Сікорського телеканалу CBS News.

Сікорський оцінив ризики можливої атаки Росії на НАТО

Під час розмови журналіст запитав польського міністра, чи може Росія найближчими двома роками перевірити дію п'ятої статті НАТО, атакувавши одну з держав Альянсу.

У відповідь Сікорський наголосив, що поки Україна продовжує успішно стримувати російське вторгнення, Росія не має можливості здійснити успішний напад на країни НАТО.

Польща нарощує оборонні спроможності

Водночас він звернув увагу на нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність відповісти у разі нападу на Росію. На думку глави польської дипломатії, такі слова можуть свідчити про підготовку провокацій.

«Зрозуміло, у нас немає жодних подібних планів. Тому я не виключаю, що росіяни можуть провести якусь операцію під чужим прапором на російській території, щоб отримати привід для удару по одній з країн НАТО. Ми повинні дати зрозуміти Путіну, що знаємо, що він задумав, що нас не вдасться обдурити», – сказав Сікорський.

На уточнювальне запитання про можливе місце такої провокації міністр зазначив, що багато експертів вважають потенційно вразливим Сувалкський коридор.

Водночас він наголосив, що Польща активно зміцнює власну оборону. «Ми витрачаємо на оборону 4,8% нашого ВВП – у відносному вираженні більше, ніж США. Ми посилюємося. У нас є F-16, у нас є F-35, у нас є танки Abrams, у нас є HIMARS, і у нас є армія, яка битиметься», – заявив глава польського МЗС.

За словами Сікорського, більш вразливими до можливих російських загроз можуть почуватися країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, на адресу яких Путін неодноразово висловлював погрози.

Що Сікорський сказав про «Східний щит»

Окремо журналіст поцікавився реалізацією польського проєкту фортифікацій «Східний щит». Сікорський відповів, що Польща продовжує вживати всіх необхідних запобіжних заходів, хоча наразі Росія не має достатніх сил, щоб створити реальну військову загрозу.

«Звичайно, ми повинні вживати запобіжних заходів. Як я вже сказав, у них немає такої кількості сил, яка могла б становити для нас загрозу. Ми б заздалегідь це помітили. Ми знали, що він стягує війська до кордонів України, за шість місяців до початку вторгнення, правильно? Просто люди думали, що він не може бути настільки злочинним. Тому, якщо він почне нарощувати військову присутність біля наших кордонів, ми вчинимо так само», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що реакція президента Кароля Навроцького на присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операцій імені Героїв УПА була «неадекватною» та особисто принизила президента України Володимира Зеленського.

За словами Сікорського, він би запропонував інший спосіб реагування, який дозволив би уникнути особистого конфлікту між лідерами двох держав і водночас продемонструвати позицію Польщі щодо історичних питань.