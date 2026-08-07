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Сильний вибух пролунав у Москві: що відомо

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сильний вибух пролунав у Москві: що відомо
Москвичі поскаржилися на звуки вибуху
фото (ілюстративне): росЗМІ

Гучний звук чули в різних районах російської столиці та Підмосков'я

У Москві та Підмосков'ї близько 11:00 пролунав вибух, який нібито було чути одразу в кількох районах. Місцеві жителі стверджують, що від гучного звуку в деяких будинках затремтіли вікна та стіни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, вибух чули у центрі Москви, а також у Красногорську, Хімках, Тушино, Андріївці та інших районах.

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Москвичі у соцмережах стверджують, що звук не був схожий на звуковий удар, який виникає під час польоту надзвукових літаків. Такий гучний «хлопок» утворюється, коли літальний апарат перевищує швидкість звуку та створює ударну хвилю, яка досягає землі й може нагадувати вибух. За словами місцевих жителів, цього разу звук нібито був іншим, а деякі з них заявили, що чули подібний вибух уперше.

Tа, найімовірніше, це був саме звук, спричинений прольотом авіації. Telegram-канал Exilenova припускає, що інформація про вибух є вкидом. «Поки окрім літака нічого не бачимо», – йдеться у їхньому повідомлені. 

Нагадаємо, 1 серпня у центрі Москви стався вибух в елітному кафе Balzi Rossi, там спалахнула пожежа. Спочатку було відомо про трьох жертв, але вже наступного дня кількість загиблих зросла до п'яти. Ще понад шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

У закладі могли святкувати день народження Олександра Чайка – генерала, якого в Україні судять за воєнні злочини. Російські видання «Важные истории» та «Новая газета» припустили, що саме він міг бути ціллю вибуху.

 

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Теги: авіація вибух росія Москва

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