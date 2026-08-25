Зеленський пояснив, на що розраховує Росія у війні

Президент попередив, що Кремль намагатиметься розхитувати Європу країна за країною та посилювати внутрішні протиріччя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська стратегія побудована на розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде економіка РФ. Саме тому Москва намагається посилювати протиріччя між європейськими країнами. Про це глава держави заявив у Києві під час шостого Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого стійкості, пише «Главком».

Зеленський наголосив, що Україна протистоїть спробам Росії зламати її вже протягом 12 років, а повномасштабна війна триває 1643 дні.

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«Ця стійкість має обличчя. Це воїн, який тримає позицію. Це дитина, яка робить уроки під ліхтариком телефону», – сказав президент.

За словами глави держави, українська стійкість проявляється у щоденній роботі людей, які продовжують виконувати свої обов'язки попри війну. Зеленський згадав лікарів, які оперують завдяки генераторам, матерів, які чекають звісток від синів на фронті, та енергетиків, які відновлюють мережі.

Президент підкреслив, що стійкість України не означає пасивного терпіння. «Українська стійкість – це не про те, що вкладається у слово «терпіти». Це точно не про нас, бо терпіння пасивне все-таки. Наша стійкість – це про діяти», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна продовжує працювати попри російські удари, надавати державні послуги, виплачувати зарплати та пенсії, навчати, лікувати, будувати та захищатися.

Окремо Зеленський висловився про перспективу завершення війни. За його словами, Україна має вистояти, дотиснути ворога та здобути мир. Президент наголосив, що перший день миру матиме особливе значення для подальшого розвитку країни.

«Дуже непросто у перший день, ще складніше у тисячний день і дуже непросто у 1643 день, коли маємо стояти і маємо дотиснути всіх ворога, маємо здобути мир. І коли розумієш, що той перший день миру буде ключовим, напевно ключовим для всієї нашої історії. Яким буде той день, точно таким залишиться і все інше, що було і що буде для України», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб майбутній мир був гідним для країни, безпечним для громадян та забезпечував сильні позиції держави.

Президент також закликав масштабувати український досвід взаємодопомоги на відносини між державами. Серед прикладів він навів збори коштів на потреби армії та допомогу українців одне одному під час складних зимових періодів.

На думку Зеленського, сучасні глобальні загрози вимагають створення спільної архітектури стійкості. Серед таких викликів він назвав війни, кібератаки, енергетичний шантаж, фейки, продовольчі та кліматичні кризи.

Окремо президент попередив європейські країни про наміри Кремля. «Шановні присутні, пані та панове, Росія точно хоче нас зламати, ми це знаємо, тому що Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу, одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній, по одній країні будуть хитати, крок за кроком, принаймні хочуть, по одному сумніву, одній нерішучості, по одному такому «це не наша війна», по одній кризі, по одній відмові допомогти, відмові підтримати», – заявив Зеленський.

Глава держави пояснив, що Москва робить ставку на поступове послаблення єдності європейських країн. «Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові, нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що протистояти такій стратегії можна завдяки об'єднанню можливостей різних держав. За його словами, жодна країна не може бути повністю стійкою, якщо поруч інша держава зазнала поразки.

Президент закликав країни об'єднувати ресурси та потенціали, обмінюватися досвідом і спільно захищати життя людей. Він наголосив, що така співпраця має дозволити державам бути на крок попереду майбутніх викликів.

Шостий Саміт перших леді та джентльменів відбувся у Києві та був присвячений темі стійкості. Зеленський подякував іноземним гостям за участь у заході в рік 35-річчя відновлення незалежності України.

Раніше Зеленський заявив, що усіх своїх планах щодо України російський диктатор Володимир Путін помилився в головному – він не врахував українців та їхню готовність захищати власну державу.