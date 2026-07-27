ЄС може відмовитися від «пакетного» підходу до санкцій проти РФ

Європейські чиновники шукають шляхи обходу вето від окремих країн під час розробки санкцій

Європейський Союз розглядає можливість кардинальної зміни стратегії запровадження санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Греції, яка тижнями блокувала новий великий пакет обмежень, аби захистити інтереси власного судноплавного бізнесу, повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Афіни відмовлялися підтримати ключові економічні заходи, включаючи замороження активів десятків російських фінансових установ та обмеження дохідності від експорту нафти, вимагаючи винятку для компанії Dynagas, що належить грецькому мільярдерові Йоргосу Прокопіу. Натиск дав результат: компанія отримала дозвіл продовжити транспортування російського скрапленого природного газу (LNG) до країн поза ЄС навіть після набуття чинності заборони з січня 2027 року.

Це перший випадок, коли загальний режим обмежень ЄС проти Росії був фактично послаблений через вимоги однієї з країн-членів. Дипломати багатьох держав висловили обурення такою тактикою, назвавши використання національного вето задля приватних бізнес-інтересів неприпустимим.

Троє чиновників повідомили, що наразі триває робота над тим, як обмежити цю тактику, яка стає дедалі поширенішою під час останніх переговорів щодо санкцій ЄС, оскільки столиці країн-членів прагнуть захистити компанії, що досі ведуть бізнес із Росією.

Однією з ідей, яка набирає популярності як у Європейській комісії, так і серед найбільш проукраїнських держав-членів, є узгодження та впровадження санкцій окремо або невеликими тематичними пакетами, а не у вигляді великих пакетів з метою піару. Чиновники зазначили, що це знизить ризик затримки заходів через національні вето.

«Це може бути останній «пакет» санкцій. Тепер цілком очевидно, що такий підхід більше не працює», – зазначив один із співрозмовників, маючи на увазі заходи, щодо яких нарешті було досягнуто згоди після кількох тижнів грецького блокування.

Грецькі чиновники заявили, що заборона на транспортування СПГ була ухвалена помилково, що вона завдасть шкоди саме компанії «Dynagas», а не російській економіці, та принесе користь конкуруючим судновласникам з Китаю чи інших країн, що не входять до ЄС.

Прихильники нового підходу стверджують, що потужні та ефективні заходи можуть бути швидко схвалені Радою держав-членів ЄС без того розголосу та суспільної уваги, які супроводжують «пакетний» підхід. Окремі заперечення не зможуть зірвати чи затримати введення інших санкцій.

Деякі чиновники застерігають, що існуюча стратегія, тим не менш, дала змогу столицям усвідомити, що численні держави-члени зазнають економічних наслідків від рішень про санкції, що допоможе переконати їх у тому, що прийняття на себе частини цих втрат є виправданим.

Представник Європейської Комісії відмовився коментувати питання щодо зміни стратегії санкцій.

«Проте варто зазначити, що після 21 пакету санкцій такого масштабу з початку війни на Росію накладено велику кількість санкцій, які чинять на неї значний тиск», – додав чиновник.

Як повідомляв «Главком», 23 липня Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Нові обмеження спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та схеми обходу санкцій.

До нового пакета увійшли 218 нових санкцій, з яких 48 – проти фізичних осіб і 170 – проти юридичних.