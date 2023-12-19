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Сотні жертв та постраждалих, розтріскані будинки: моторошні кадри із Китаю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сотні жертв та постраждалих, розтріскані будинки: моторошні кадри із Китаю (відео)
У Ганьсу та сусідній провінції Цинхай тривають пошуково-рятувальні операції
фото з відкритих джерел

Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями

Кількість жертв землетрусу в прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай збільшилась до 118 людей. Про це повідомляє The Standard.

Ще понад 500 людей – постраждали.

«Землетрус забрав життя щонайменше 118 людей у гірському регіоні на північному заході Китаю», – йдеться у повідомленні.

У Ганьсу та сусідній провінції Цинхай тривають пошуково-рятувальні операції. У результаті землетрусу було серйозно пошкоджено будинки та автошляхи, а також виведено з ладу лінії електропередач та зв’язку.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

Землетрус відчувався у більшій частині околиць, включаючи місто Ланьчжоу, столицю провінції Ганьсу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від епіцентру.

Теги: стихійні лиха Китай землетрус

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