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В Україні можливі потужні землетруси: де очікувати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні можливі потужні землетруси: де очікувати
Наслідки землетрусу у Хорватії, 29 грудня 2020 року
AP

Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина

У Національній академії наук України вважають, що рано чи пізно землетруси зачеплять усю територію України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області. Про це повідомив сейсмолог НАН Олександр Кендзера в ефірі телемарафону.

Зазначаєтсья, що в Україні можливі землетруси, адже вона розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. А землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що своєю чергою зумовлює накопичення енергії.

«Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси», – зазначив сейсмолог.

Також Кендзера згадав зону Вранча, яка розташована в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті можуть відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.

Раніше Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала інструкцію, як діяти під час землетрусу.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії

Наразі кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб. Всесвітня організація з охорони здоров'я повідомляє про приблизно 26 мільйонів постраждалих. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха. 

Теги: Туреччина землетрус Одещина

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