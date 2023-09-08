Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
Болгари зробили ставку на туристів із Німеччини та Великої Британї, але вони відвідувати курорти не поспішають
Найслабший літній сезон переживає Болгарія у 2023 році – від напрямку відвернулися мейже всі звичні для країни «постачальники туристів». Росіян на курорти Болгарії не пускають – прямих рейсів немає і добиратися до Болгарії доводиться важко і дорого, тому на цей квест пускаються тільки власники нерухомості. А от німці та британці, на яких у Болгарії дуже розраховували, теж не поспішають її відвідувати. Про це пише болгарський ресурс Darik.
«Інтерес німецьких та європейських туристів до країни залишається нижчим за очікування. Хоча сума ночівель у червні та липні на провідних пляжних курортах країни – Сонячному Березі та Золотих Пісках – збільшилася на 10% порівняно з минулим роком, ці цифри значно нижчі від рекордного 2019 року, коли Болгарія прийняла 5,8 млн туристів», – скаржаться в болгарська преса.
«Правда в тому, що є спад. Ми вимірюємо з 2019 року, і повинні сказати, що з початку року до кінця липня ми маємо 1% зростання загальної кількості людей, які в’їхали в країну», – прокоментував професор Румен Драганов, директор Інститут аналізів та оцінок у туризмі. Він додав, що влада має вжити заходів, і не допустити подібної ситуації 2024 року.
Як додали болгари, які одними з перших закрили небо для громадян країни-агресора, для них «найважливішим ринком збуту є Німеччина». Але прийнявши у 2019 році 700 тис. німецьких туристів, у 2023 році вони досягнуть майже половини від цього числа.
При цьому болгарські готельєри скаржаться на те, що порядних європейських туристів відлякує ситуація на Чорному морі. І вже потім згадують про закриття країни для росіян. Із серпня Болгарія пропонує дуже низькі ціни, щоб залучити хоча б туристів із внутрішнього ринку. А також там розраховують на туристів Туреччини та Греції, де ціни на готелі вищі.
Нагадаємо, курортний сезон у тимчасово окупованому Криму цього року теж провалився. У готелях ціни знизилися на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту, але упродовж серпня середня кількість бронювань склала лише 40%, тобто цього літа більшість номерів залишалися порожніми.
На півострові і торік було менше курортників, а зараз «туризм зник», розповіла CNN росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримському туристичному агентстві. Цього літа вона покинула Крим і переїхала в Санкт-Петербург.
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