Російський безпілотник влетів у багатоповерховий будинок у Румунії

У мережі пишуть, що БпЛА залетів на територію Румунії під час російської атаки на Одеську область

Вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Про це пише «Главком» із посиланням на Breaking911.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ із використання дронів-камікадзе проти українських портів на річці Дунай, яка проходить уздовж кордону з Румунією.

Генеральна інспекція зі надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU) підтвердила факт влучання безпілотника в житловий будинок у місті Галац та повідомила деталі ліквідації наслідків інциденту.

За даними відомства, внаслідок падіння літального апарата на багатоповерхівку стався вибух, який спричинив пожежу в одній із квартир на 10-му поверсі. Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалося оперативно приборкати та повністю ліквідувати вогонь. У службі екстреного реагування також зазначили, що станом на 03:00 годину ночі інших загрожуючих безпілотників у повітряному просторі виявлено не було.

Наразі правоохоронні органи Румунії розпочинають масштабне розслідування обставин надзвичайної події.

