Російський безпілотник влетів у багатоповерховий будинок у Румунії

Аліна Самойленко
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі
У мережі пишуть, що БпЛА залетів на територію Румунії під час російської атаки на Одеську область

Вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Про це пише «Главком» із посиланням на Breaking911.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ із використання дронів-камікадзе проти українських портів на річці Дунай, яка проходить уздовж кордону з Румунією.

Генеральна інспекція зі надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU) підтвердила факт влучання безпілотника в житловий будинок у місті Галац та повідомила деталі ліквідації наслідків інциденту.

За даними відомства, внаслідок падіння літального апарата на багатоповерхівку стався вибух, який спричинив пожежу в одній із квартир на 10-му поверсі. Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалося оперативно приборкати та повністю ліквідувати вогонь. У службі екстреного реагування також зазначили, що станом на 03:00 годину ночі інших загрожуючих безпілотників у повітряному просторі виявлено не було.

Наразі правоохоронні органи Румунії розпочинають масштабне розслідування обставин надзвичайної події.

Нагадаємо, масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, на Лук'янівці відновили роботу ресторану швидкого обслуговування McDonald’s, який було пошкоджено унаслідок російської атаки у ніч на 24 травня.

 

