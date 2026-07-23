Кремль готується до бунтів та терміново озброює Росгвардію важкою технікою

Кремль працює над законодавчими змінами, які спростять повноцінну мобілізацію

Російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану, повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків ISW, про підготовку свідчить низка останніх законодавчих ініціатив і рішень силових структур РФ, які також спрямовані на придушення потенційних цивільних заворушень.

Зокрема, 22 липня Державна дума РФ ухвалила законопроєкт, який дозволяє громадянам із непогашеною або активною судимістю підписувати контракти з Міністерством оборони Росії під час офіційних мобілізаційних періодів. Це правило поширюється навіть на осіб, засуджених за важкі злочини, включаючи контрабанду наркотиків та участь у організованій злочинності. Заступник міністра оборони РФ генерал армії Віктор Горемикін підтвердив, що ці зміни суттєво розширять коло осіб, придатних до військової служби, та полегшать вербувальні зусилля російської армії.

Паралельно силовики готуються до негативної реакції суспільства. Росгвардія опублікувала поправки щодо розширення цивільної оборони для захисту російського суспільства від «невизначених небезпек» під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. Аналітики зазначають, що це свідчить про побоювання Кремля щодо можливих протестів, оскільки мобілізація залишається вкрай непопулярним заходом серед населення.

Окрім цього, ще у листопаді 2025 року Володимир Путін підписав закон, який дозволяє відправляти резервістів у зони бойових дій без офіційного оголошення мобілізації. Це дало змогу проводити приховані та часткові хвилі призову. Однак поточні дії російської влади вказують на формування юридичного та силового фундаменту вже для повноцінної мобілізації.

Водночас рішення про масштабний призов залишається виключно особистим кроком Путіна. Воно залежатиме від його суб'єктивного сприйняття ситуації на фронті та оцінки стабільності власного режиму в РФ, наголосили аналітики.

Нагадаємо, що в Росії ф раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.