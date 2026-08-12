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Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську
Новоросійськ після удару Сил оборони
фото: росЗМІ

Під час операції вперше одночасно та злагоджено використали низку українських ракет, дронів і морських безекіпажних систем

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

«Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай"», – повідомив президент.

За словами Зеленського, внаслідок операції були уражені кораблі російського флоту в бухті Новоросійська. Він, зокрема, повідомив про влучання по фрегатах «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», а також по великому десантному кораблю, корвету та інших суднах.

Крім військових цілей у Новоросійську, уражено й інші об'єкти на території Росії, які, за словами президента, працювали на фінансування війни. «Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності», – заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ, командувачем Сил безпілотних систем та представниками СБУ визначив пріоритети подальшої роботи на найближчий час.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). 

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Теги: Володимир Зеленський росія зброя порт ракета дрон

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