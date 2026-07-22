Путін знайшов спосіб уникнути мобілізації – аналітик назвав тактику Кремля

Після часткової мобілізації восени 2022 року сотні тисяч росіян залишили країну, а сам процес супроводжувався значним суспільним невдоволенням

Стюарт Доуелл: масовані ракетні удари – не лише військовий, а й політичний інструмент РФ

Масовані ракетні атаки Росії по українських містах можуть бути не тільки військовою, а й політичною стратегією – вони дають змогу Кремлю відкладати нову хвилю мобілізації, не втрачаючи інтенсивності бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання TVP World.

Чому Путін відкладає нову мобілізацію?

Масовані удари балістичними ракетами по Україні дозволяють російському керівництву відтерміновувати нову хвилю мобілізації. Такого висновку дійшов політичний редактор польського громадського мовника TVP World Стюарт Доуелл, аналізуючи перебіг війни та нинішню тактику Кремля.

Росія використовує момент, коли Україна та її партнери стикаються з дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Це дає змогу Кремлю продовжувати інтенсивні повітряні атаки без потреби негайно збільшувати чисельність військ за рахунок нового призову.

Наземний наступ Росії тим часом сповільнився, а втрати особового складу перевищують темпи поповнення армії. Саме тому далекобійні удари в Кремлі розглядають як інструмент тиску, який дозволяє зберігати інтенсивність бойових дій без різких і небезпечних для внутрішньої стабільності політичних кроків.

Після часткової мобілізації восени 2022 року сотні тисяч росіян залишили країну, а сам процес супроводжувався значним суспільним невдоволенням. Саме цей досвід Кремль прагне не повторювати – тим більше, що вже цієї осені російське керівництво планує мобілізувати від 500 тис. осіб, і повторення сценарію масової втечі призовників стало б для влади серйозним політичним ударом.

Як ракетні удари впливають на стратегію Росії?

Нинішня кампанія ракетних ударів має одразу кілька цілей. Окрім атак по українській інфраструктурі, Кремль намагається продемонструвати західним партнерам України, що обстріли можуть залишатися тривалими навіть за умов посилення підтримки Києва.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Росія вже втратила військову ініціативу на полі бою. Водночас це не означає її поразки – навпаки, це підвищує значення повітряних атак як одного з ключових інструментів ведення війни для Москви.

Якщо нинішня стратегія не принесе Кремлю бажаного результату, Путін може вдатися до нової хвилі мобілізації. Втім, за оцінкою Доуелла, вона, ймовірно, буде поетапною та частковою – щоб мінімізувати суспільний резонанс усередині Росії.

Нагадаємо, аналітикиня Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Натія Сескурія раніше пояснювала, що Путін вдасться до масової мобілізації лише тоді, коли переконається, що армія РФ програє на фронті. За її словами, масштабний призов суперечив би головній тезі Кремля про «спецоперацію», яку роками подавали як подію, що не зачіпає життя пересічних росіян.