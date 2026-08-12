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Бояться українських ударів. Росіяни скасували щорічний зліт операторів дронів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Бояться українських ударів. Росіяни скасували щорічний зліт операторів дронів
Росіяни побоялися удару ЗСУ та скасували зліт операторів дронів
фото (ілюстративне): росЗМІ

Організатори «Дронниці-2026» заявили про нібито загрозу комбінованої атаки та перенесли захід на невизначений термін

У російському Великому Новгороді скасували проведення зльоту операторів бойових безпілотних систем «Дронниця-2026», який мав відбутися наприкінці серпня. Організатори пояснили рішення побоюваннями щодо можливого удару Сил оборони України під час заходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Настоящее время».

Організатори заявили, що нібито отримали інформацію про підготовку Україною атаки безпосередньо під час проведення «Дронниці». Захід вирішили перенести на невизначений термін. За їхньою версією, ймовірний удар міг бути комбінованим. Російська сторона припускає застосування безпілотників та «нових балістичних можливостей».

Також у повідомленні організаторів згадуються так звані «біодрони-терористи», однак жодних доказів підготовки такого нападу вони не навели.

Ще однією причиною скасування заходу організатори назвали необхідність залучення значних сил протиповітряної оборони та спецслужб для його охорони. За їхніми словами, концентрація засобів захисту навколо «Дронниці» могла б послабити прикриття інших об'єктів і підприємств у Новгородській та сусідніх областях.

«Дронниця» позиціонується в Росії як зліт операторів бойових безпілотних систем. Цьогорічний захід мав пройти у Великому Новгороді наприкінці серпня. Про можливу підготовку Україною удару по заходу офіційно не повідомлялося.

Нагадаємо, 5 серпня під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль, у якому перебував генеральний директор компанії «Уралдронзавод» Володимир Ткачук. Він також є автором провоєнного Telegram-каналу «Повёрнутые на войне». Росіянин, ймовірно, зазнав тяжких поранень та перебував у реанімації. Його водій загинув на місці. 

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Теги: росія росіяни дрон безпілотник

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