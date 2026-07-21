Росгвардія почала підготовку до мобілізації: опубліковано новий документ

У проєкті наказу вперше передбачили підготовку до загроз, що можуть виникнути під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час

Росгвардія підготувала зміни до правил цивільної оборони, вперше включивши до них підготовку до загроз, які можуть виникнути в період мобілізації. Відповідний проєкт наказу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Агентство».

Документ передбачає внесення змін до наказу Росгвардії від 2018 року, який регулює організацію цивільної оборони у військах відомства.

Наразі наказ передбачає завчасну підготовку до захисту військовослужбовців, співробітників, цивільного персоналу, працівників підпорядкованих організацій, членів їхніх сімей та майна. Після внесення змін у документі окремо зазначатиметься, що така підготовка здійснюється «від небезпек, які виникають у період мобілізації, дії воєнного стану та у воєнний час».

Крім того, Росгвардія планує розширити перелік завдань у сфері цивільної оборони. Зокрема, до нього додадуть евакуацію військовослужбовців. Чинна редакція наказу передбачає евакуацію лише цивільного персоналу, працівників та членів їхніх сімей.

У пояснювальній записці зазначено, що зміни пов'язані з необхідністю привести внутрішній наказ у відповідність до федерального закону «Про цивільну оборону», який було оновлено у 2025 році.

Після внесення змін закон визначає цивільну оборону як систему підготовки до захисту населення від небезпек, що виникають у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. Раніше законодавство говорило про захист населення під час воєнних конфліктів або внаслідок таких конфліктів, а також у разі надзвичайних ситуацій.

Поява нового проєкту наказу збіглася з повідомленнями про можливу підготовку російської влади до нової хвилі мобілізації. Раніше повідомлялось, що восени Росія готується мобілізувати від 500 тис. людей.

До слова, що в Росії вже фіксуються ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

Нагадаємо, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.