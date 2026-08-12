Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську

Серед пошкоджених суден – фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен»

У ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Удар по російській військово-морській базі став результатом спільної операції підрозділів Сил оборони. За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеня зазнали два фрегати проєкту 11356 – «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Також під удар потрапили малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков».

Отже, попередньо йдеться про пошкодження чотирьох військових кораблів РФ. У Силах оборони зазначили, що інформація про результати операції ще уточнюється. «Сили оборони України послідовно знижують спроможність Російської Федерації продовжувати збройну агресію. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр», вже зазнавав ударів Сил оборони. Зокрема його було уражено під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня.

Фрегат«Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі під час атаки на порт у Новоросійську у ніч на 6 квітня. Одне з влучань тоді було зафіксовано поряд із вертикальними пусковими установками, а інше припало на якірно-швартову частину носа судна.