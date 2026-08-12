Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську
Російський фрегат 11356Р «Адмірал Ессен»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед пошкоджених суден – фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен»

У ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Удар по російській військово-морській базі став результатом спільної операції підрозділів Сил оборони. За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеня зазнали два фрегати проєкту 11356 – «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Також під удар потрапили малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков».

Отже, попередньо йдеться про пошкодження чотирьох військових кораблів РФ. У Силах оборони зазначили, що інформація про результати операції ще уточнюється. «Сили оборони України послідовно знижують спроможність Російської Федерації продовжувати збройну агресію. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр», вже зазнавав ударів Сил оборони. Зокрема його було уражено під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня.

Фрегат«Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі під час атаки на порт у Новоросійську у ніч на 6 квітня. Одне з влучань тоді було зафіксовано поряд із вертикальними пусковими установками, а інше припало на якірно-швартову частину носа судна.

Читайте також:

Теги: флот РФ ЗСУ росія війна корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
Україна б'є по нафті, Росія – по експорту. До чого веде ця стратегія
23 липня, 14:49
Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна»
Сирський вперше висловився про конфлікт із Федоровим, дрони та зарплати військових: головні тези
20 липня, 20:00
ЄС наклав санкції на російську соціальну мережу VK та месенджер MAX
ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
13 липня, 16:06
Зеленський скликає виробників зброї та командирів
Зеленський зібрав бойових командирів і анонсував новий формат Ставки
17 липня, 17:58
Сирський ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці
Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці
20 липня, 11:52
Путін похвалив економіку РФ та зробив нову заяву про війну
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
27 липня, 15:37
ТЦ тимчасово призупиняє роботу
Metro призупиняє роботу в Запоріжжі: названо причину та дату
28 липня, 19:22
Окупант Калмаков був ліквідований 19 червня 2026 року
Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу
22 липня, 14:36
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
27 липня, 21:18

Соціум

Бояться українських ударів. Росіяни скасували щорічний зліт операторів дронів
Бояться українських ударів. Росіяни скасували щорічний зліт операторів дронів
Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську
Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську
Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську
Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську
Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua