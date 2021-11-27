США погрожують Ірану загостренням конфлікту

Між США та Іраном зростає напруга в стосунках через ядерну угоду

Тегеран має співпрацюватиме з МАГАТЕ

США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters.

МАГАТЕ вимагає від Ірану повторної установки камер спостереження на майстерні в комплексі TESA Karaj, де виробляються деталі для вдосконалених центрифуг, що збагачують уран. Також агентство хоче отримати відповіді про походження частинок урану, виявлених на старих об'єктах.

Представники США в МАГАТЕ заявили, що будуть змушені скликати екстрені збори, щоб врегулювати ситуацію.

«Якщо відмова Ірану від співпраці не буде негайно усунена, у правління не буде іншого вибору, окрім як скликати позачергове засідання до кінця цього року, щоб врегулювати кризу», – йдеться в заяві.

Зазначається, що позачергове засідання правління швидше за все буде спрямоване на прийняття резолюції проти Ірану. Це може поставити під загрозу переговори між Іраном та США про відновлення ядерної угоди 2015 року, які повинні відновитися в понеділок.

Нагадаємо, США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Також глави чотирьох впливових держав – Франції, Німеччини, Британії й США – виступили зі спільною заявою по Ірану, закликавши Тегеран повернутися до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), відомого як «іранська ядерна угода».

Як заплановано, Іран відновить перемовини зі світовими державами щодо ядерної угоди.

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