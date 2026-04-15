Найбільші американські банки отримали рекордні прибутки через війну на Близькому Сході

Ростислав Вонс
JPMorgan Chase зафіксував найвищі в історії доходи від трейдингового бізнесу
JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo та Goldman Sachs отримали понад $33 млрд чистого прибутку за перші три місяці року

Банки Волл-стріт зафіксували рекордні квартальні результати, скориставшись високою волатильністю ринків, спричиненою початком війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Перший квартал відзначився геополітичними шоками, включно з військовою операцією США у Венесуелі та війною в Ірані, що спричинили різкі коливання на сировинних ринках і змінили очікування щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок. Чотири найбільші американські банки отримали понад $33 млрд чистого прибутку за перші три місяці року.

JPMorgan Chase повідомив про найвищі в історії доходи від трейдингового бізнесу, а чистий прибуток банку поступився лише результату 2024 року, коли він отримав одноразовий дохід від продажу частки у Visa. Прибуток JPMorgan Chase зріс на 13% і становить $16,5 млрд, перевищивши очікування аналітиків більш ніж на $1 млрд.

Трейдери банку отримали рекордні $11,6 млрд доходу у сегментах фіксованого доходу та акцій. Хоча JPMorgan традиційно лідирує за трейдинговими доходами, у першому кварталі він випередив Goldman Sachs на $2,3 млрд через слабкі результати конкурентів.

Citigroup повідомив про $7,2 млрд доходів трейдингового підрозділу – це найвищий рівень більш ніж за десятиліття. Чистий прибуток банку зріс на 42% у річному вимірі до $5,8 млрд, перевищивши прогноз аналітиків у $4,9 млрд. Рентабельність власного капіталу становить 13,1% за квартал.

Wells Fargo, який більше залежить від внутрішнього ринку США (роздрібного та корпоративного банкінгу), повідомив про зростання квартального прибутку на 7% до $5,3 млрд, трохи вище очікувань. Його кредитний портфель перевищив $1 трлн – символічний рубіж після зняття регуляторного обмеження на активи менш ніж рік тому.

Дохід Goldman Sachs сягнув $17,23 млрд, що на +14% більше, ніж торік. Чистий прибуток зріс до $5,63 млрд (+19% рік до року). Трейдери акціями Goldman Sachs поставили абсолютний рекорд – $5,33 млрд (+27% р/р).

Як повідомлялось, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оприлюднив бюджетний запит на 2027 фінансовий рік, який передбачає радикальну зміну державних пріоритетів. На тлі війни проти Ірану адміністрація пропонує збільшити військові видатки на $500 млрд, одночасно скоротивши фінансування майже всіх цивільних сфер на 10%.

До слова, у США серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому.

