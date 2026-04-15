Найбільші американські банки отримали рекордні прибутки через війну на Близькому Сході

JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo та Goldman Sachs отримали понад $33 млрд чистого прибутку за перші три місяці року

Банки Волл-стріт зафіксували рекордні квартальні результати, скориставшись високою волатильністю ринків, спричиненою початком війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Перший квартал відзначився геополітичними шоками, включно з військовою операцією США у Венесуелі та війною в Ірані, що спричинили різкі коливання на сировинних ринках і змінили очікування щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок. Чотири найбільші американські банки отримали понад $33 млрд чистого прибутку за перші три місяці року.

JPMorgan Chase повідомив про найвищі в історії доходи від трейдингового бізнесу, а чистий прибуток банку поступився лише результату 2024 року, коли він отримав одноразовий дохід від продажу частки у Visa. Прибуток JPMorgan Chase зріс на 13% і становить $16,5 млрд, перевищивши очікування аналітиків більш ніж на $1 млрд.

Трейдери банку отримали рекордні $11,6 млрд доходу у сегментах фіксованого доходу та акцій. Хоча JPMorgan традиційно лідирує за трейдинговими доходами, у першому кварталі він випередив Goldman Sachs на $2,3 млрд через слабкі результати конкурентів.

Citigroup повідомив про $7,2 млрд доходів трейдингового підрозділу – це найвищий рівень більш ніж за десятиліття. Чистий прибуток банку зріс на 42% у річному вимірі до $5,8 млрд, перевищивши прогноз аналітиків у $4,9 млрд. Рентабельність власного капіталу становить 13,1% за квартал.

Wells Fargo, який більше залежить від внутрішнього ринку США (роздрібного та корпоративного банкінгу), повідомив про зростання квартального прибутку на 7% до $5,3 млрд, трохи вище очікувань. Його кредитний портфель перевищив $1 трлн – символічний рубіж після зняття регуляторного обмеження на активи менш ніж рік тому.

Дохід Goldman Sachs сягнув $17,23 млрд, що на +14% більше, ніж торік. Чистий прибуток зріс до $5,63 млрд (+19% рік до року). Трейдери акціями Goldman Sachs поставили абсолютний рекорд – $5,33 млрд (+27% р/р).

Як повідомлялось, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

