Білий дім зробив заяву про наступний раунд переговорів з Іраном

Дата переговорів між США та Іраном не визначена

Ймовірним майданчиком для переговорів знову може стати Пакистан

У Білому домі спростували інформацію про нібито звернення США щодо припинення вогню у війні з Іраном. Прессекретарка Керолайн Лівітт розповіла про новий раунд переговорів з Іраном, пише «Главком».

«Ці розмови є продуктивними та тривають… але нічого не є офіційним, поки ви не почуєте це від нас тут, у Білому домі», – зазначила вона.

За словами Лівітт, США продовжують обговорення можливого другого раунду переговорів з Іраном. Ймовірним майданчиком для них знову може стати Пакистан, який вона назвала «єдиним посередником» у процесі.

Водночас вона підкреслила, що остаточних домовленостей наразі немає, хоча у Вашингтоні «впевнені в перспективах угоди».

Раніше стало відомо, що США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня.

Також повідомлялось, що віцепрезидент США Джей Ді Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном.