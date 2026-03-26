Ні Трамп, ні його помічники не планували, що Іран атакуватиме судноплавство та закриє Ормузьку протоку

Критики адміністрації Дональда Трампа вказують на повну відсутність стратегічного планування у війні проти Ірану. Як свідчать звіти, Білий дім не очікував на закриття Ормузької протоки, ударів по судноплавству чи масштабної енергетичної кризи. Замість реалістичного прогнозування, президент, імовірно, розраховував на швидкий крах іранського режиму за сценарієм втручання у Венесуелу. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Наразі Трамп опинився у «спіралі ескалації»: через неефективність авіаударів він змушений залучати тисячі морських піхотинців та десантників 82-ї дивізії для ймовірної наземної операції. При цьому Конгрес не давав на це дозволу. Сам президент замість чітких цілей озвучує або сподівання на майбутню угоду, або погрози знищити цивільну інфраструктуру Ірану.

Експерти пояснюють такі прорахунки особливістю особистості Трампа – його нездатністю враховувати волю та дії інших гравців. Ця «сліпота» проявляється не лише у зовнішній політиці, а й у внутрішніх справах: адміністрація була не готова до масових протестів проти розгортання Національної гвардії чи до жорсткої відмови європейських союзників підтримати війну.

Для опозиції, зокрема демократів, така нездатність Білого дому передбачати реакцію оточення стає стратегічною перевагою. Хаос в аеропортах через закриття Міністерства внутрішньої безпеки та падіння рейтингу президента свідчать про те, що вперта непохитність Трампа лише послаблює його позиції, поки він продовжує ігнорувати реальність існування дієвої опозиції.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують.

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.