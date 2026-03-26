Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

Ні Трамп, ні його помічники не планували, що Іран атакуватиме судноплавство та закриє Ормузьку протоку

Критики адміністрації Дональда Трампа вказують на повну відсутність стратегічного планування у війні проти Ірану. Як свідчать звіти, Білий дім не очікував на закриття Ормузької протоки, ударів по судноплавству чи масштабної енергетичної кризи. Замість реалістичного прогнозування, президент, імовірно, розраховував на швидкий крах іранського режиму за сценарієм втручання у Венесуелу. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Наразі Трамп опинився у «спіралі ескалації»: через неефективність авіаударів він змушений залучати тисячі морських піхотинців та десантників 82-ї дивізії для ймовірної наземної операції. При цьому Конгрес не давав на це дозволу. Сам президент замість чітких цілей озвучує або сподівання на майбутню угоду, або погрози знищити цивільну інфраструктуру Ірану.

Експерти пояснюють такі прорахунки особливістю особистості Трампа – його нездатністю враховувати волю та дії інших гравців. Ця «сліпота» проявляється не лише у зовнішній політиці, а й у внутрішніх справах: адміністрація була не готова до масових протестів проти розгортання Національної гвардії чи до жорсткої відмови європейських союзників підтримати війну.

Для опозиції, зокрема демократів, така нездатність Білого дому передбачати реакцію оточення стає стратегічною перевагою. Хаос в аеропортах через закриття Міністерства внутрішньої безпеки та падіння рейтингу президента свідчать про те, що вперта непохитність Трампа лише послаблює його позиції, поки він продовжує ігнорувати реальність існування дієвої опозиції.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують. 

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. 

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Теги: Іран війна США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua