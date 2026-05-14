Естонія посилила обмеження на кордоні з Росією

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Естонія скоротила роботу КПП «Нарва-1» на кордоні з РФ

Уряд Естонії ухвалив рішення змінити режим роботи прикордонного пункту «Нарва-1» на кордоні з Росією та продовжити тимчасові обмеження на інших КПП південного сходу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Від 15 червня пішохідний пункт пропуску в Нарві працюватиме за новим графіком – із 07:00 до 19:00. Наразі перехід відкритий до 23:00. Новий режим запроваджують щонайменше на два місяці.

Крім того, до кінця серпня збережеться нічне закриття пунктів пропуску «Койдула» та «Лухамаа». Вони, як і раніше, працюватимуть лише у денний час.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що обмеження, введені ще в лютому, показали свою ефективність. За його словами, російська сторона за останні місяці не продемонструвала жодних кроків, які дозволили б пом’якшити режим на кордоні.

Серед причин Таро назвав невирішені питання щодо навігаційних буїв, регулярні інциденти поблизу контрольної лінії на водоймах, а також продовження глушіння GPS-сигналу з боку РФ. Міністр наголосив, що дії Росії змушують Естонію не послаблювати, а навпаки – посилювати контроль на кордоні.

В естонському уряді також зазначили, що скорочення часу роботи КПП допоможе ефективніше розподіляти ресурси прикордонної служби та митників. За даними влади, після введення обмежень потік перетинів через пункт «Лухамаа» скоротився майже на 20%.

Як повідомлялось, уряд Естонії схвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік і додатково виділить 17 млн євро на облаштування кордону з Росією.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Естонія почала будувати бетонні бункери на кордоні з Росією у межах Балтійської оборонної лінії.

Також країна раніше обмежила нічний рух на пунктах пропуску через загрози безпеці.