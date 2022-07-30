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Літак Пелосі зник з онлайн-радарів після приземлення на Гаваях

Дзвенислава Карплюк
30 липня, 21:20 glavcom.ua
Літак Пелосі зник з онлайн-радарів після приземлення на Гаваях
Літак Ненсі Пелосі зник з радара Flightradar 24 після приземлення на Гаваях
фото з відкритих джерел

Лайнер, який тримав курс на Азіатський регіон, зник із карти онлайн-сервісу після приземлення в аеропорту Гонолулу

Сервіс відстеження переміщення літаків у реальному часі Flightradar приховав місцезнаходження літака Військово-повітряних сил США Boeing C-40С з реєстраційним номером 09-0540, на борту якого, ймовірно, знаходиться спікер палати представників США Ненсі Пелосі.

Відомо, що лайнер, який тримав курс на Азіатський регіон, зник із карти онлайн-сервісу після приземлення в аеропорту Гонолулу.

Літак Пелосі зник з онлайн-радарів після приземлення на Гаваях фото 1

Як раніше повідомлялося, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вилетіла з візитом до країн Азії. Слідкувати за маршрутом літака, на борту якого перебуває очільниця нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів можна на сайті Flightradar24.

Нагадаємо, запланований візит Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

Влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Так, офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у соцмережі Weibo на тлі заяв про можливий візит Пелосі на Тайвань опублікував повідомлення «Готуйтесь до бою!» 

Додамо, 6 липня, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

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Теги: США Тайвань

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