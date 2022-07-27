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У Стамбулі запрацював координаційний центр експорту зерна з України

Тетяна Кушнерик
Вчора, 15:58 glavcom.ua
У Стамбулі запрацював координаційний центр експорту зерна з України
За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України
фото з відкритих джерел

В установі працюватимуть представники Туреччини, України, РФ та дипломати з ООН

У Стамбулі в середу, 27 липня, відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої «зернової угоди». Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

Центр діє на території Університету національної оборони. Поряд із представниками Туреччини, України та РФ у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН.

За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України на Чорному морі – Одеси, Чорноморська та Південного.

Звертаючись до учасників Центру, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив на необхідності забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, що потребують закупівлі сільгосппродукції.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

«Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо «зернового коридору» немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває», – сказав він.

Акар зазначив, що Туреччина продовжує діалог щодо цього процесу і з Україною, і з Росією.

Як відомо, угода щодо «зернового коридору» була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніо Гутерреша. 

Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Тим часом контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Теги: зерно Туреччина експорт

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