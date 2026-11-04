Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Акції Tesla та SpaceX обвалилися після перемоги демократів у США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Акції Tesla та SpaceX обвалилися після перемоги демократів у США
Компанії Ілона Маска втратили частину ринкової вартості після виборів у США
фото: AFK

Інвестори побоюються посилення контролю над компаніями Ілона Маска та можливих обмежень у сфері штучного інтелекту

Акції американських компаній Tesla та SpaceX, які належать мільярдеру Ілону Маску, втратили близько 4–5% на ранкових торгах 4 листопада після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Падіння котирувань відбулося після того, як Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. Результати голосування посилили побоювання інвесторів щодо майбутнього бізнесу Маска, який активно підтримував республіканців під час виборчої кампанії.

Одним із головних ризиків учасники ринку вважають можливе посилення регулювання інфраструктури штучного інтелекту. Зокрема, новообрані губернатори окремих штатів виступають за обмеження будівництва дата-центрів через значне споживання електроенергії та води.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в Техасі, де розташовані важливі виробничі та технологічні об'єкти компаній Маска. Новообрана губернаторка штату Джина Інохоса підтримує тимчасове призупинення будівництва нових дата-центрів до запровадження відповідного регулювання.

Для Tesla ці обмеження можуть ускладнити розвиток обчислювальної інфраструктури, необхідної для автономного транспорту та робототехніки. SpaceX, своєю чергою, розглядає можливість створення дата-центрів у космосі.

Додаткову невизначеність створює потенційне об'єднання Tesla та SpaceX. Наприкінці жовтня стало відомо, що ради директорів обох компаній сформували спеціальні комітети для обговорення можливого злиття. Водночас остаточного рішення щодо угоди немає.

Ілон Маск був одним із найбільших фінансових донорів республіканців під час виборчої кампанії 2026 року. За повідомленнями американських медіа, він витратив майже $500 млн на підтримку кандидатів партії, зокрема в Техасі.

Перемога демократів також створює передумови для посилення парламентського контролю над державними контрактами та діяльністю компаній мільярдера. Однак конкретні рішення щодо Tesla або SpaceX наразі не ухвалені.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наміри демократів розпочати розслідування щодо Ілона Маска. Серед можливих напрямів перевірок називали діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), федеральні контракти компаній бізнесмена та використання супутникового зв'язку Starlink, зокрема в Україні.

Крім того, «Главком» писав про падіння акцій технологічних компаній після перемоги демократів. Інвестори відреагували на ризик обмеження будівництва дата-центрів. Зокрема, ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 у певний момент втрачали близько 2,1%, а акції японської корпорації SoftBank дешевшали приблизно на 10%.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Акції Tesla та SpaceX обвалилися після перемоги демократів у США
Акції Tesla та SpaceX обвалилися після перемоги демократів у США
Перемога демократів на виборах у США обвалила акції технологічних компаній
Перемога демократів на виборах у США обвалила акції технологічних компаній
Таки не Зеленський. Трамп знайшов винного у високих цінах на бензин
Таки не Зеленський. Трамп знайшов винного у високих цінах на бензин
Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 15 років
Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 15 років
Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході
Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході
Російська промисловість уперше за п'ять років пішла на спад
Російська промисловість уперше за п'ять років пішла на спад

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua