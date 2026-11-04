Акції Tesla та SpaceX обвалилися після перемоги демократів у США

Компанії Ілона Маска втратили частину ринкової вартості після виборів у США

Інвестори побоюються посилення контролю над компаніями Ілона Маска та можливих обмежень у сфері штучного інтелекту

Акції американських компаній Tesla та SpaceX, які належать мільярдеру Ілону Маску, втратили близько 4–5% на ранкових торгах 4 листопада після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Падіння котирувань відбулося після того, як Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. Результати голосування посилили побоювання інвесторів щодо майбутнього бізнесу Маска, який активно підтримував республіканців під час виборчої кампанії.

Одним із головних ризиків учасники ринку вважають можливе посилення регулювання інфраструктури штучного інтелекту. Зокрема, новообрані губернатори окремих штатів виступають за обмеження будівництва дата-центрів через значне споживання електроенергії та води.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в Техасі, де розташовані важливі виробничі та технологічні об'єкти компаній Маска. Новообрана губернаторка штату Джина Інохоса підтримує тимчасове призупинення будівництва нових дата-центрів до запровадження відповідного регулювання.

Для Tesla ці обмеження можуть ускладнити розвиток обчислювальної інфраструктури, необхідної для автономного транспорту та робототехніки. SpaceX, своєю чергою, розглядає можливість створення дата-центрів у космосі.

Додаткову невизначеність створює потенційне об'єднання Tesla та SpaceX. Наприкінці жовтня стало відомо, що ради директорів обох компаній сформували спеціальні комітети для обговорення можливого злиття. Водночас остаточного рішення щодо угоди немає.

Ілон Маск був одним із найбільших фінансових донорів республіканців під час виборчої кампанії 2026 року. За повідомленнями американських медіа, він витратив майже $500 млн на підтримку кандидатів партії, зокрема в Техасі.

Перемога демократів також створює передумови для посилення парламентського контролю над державними контрактами та діяльністю компаній мільярдера. Однак конкретні рішення щодо Tesla або SpaceX наразі не ухвалені.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наміри демократів розпочати розслідування щодо Ілона Маска. Серед можливих напрямів перевірок називали діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), федеральні контракти компаній бізнесмена та використання супутникового зв'язку Starlink, зокрема в Україні.

Крім того, «Главком» писав про падіння акцій технологічних компаній після перемоги демократів. Інвестори відреагували на ризик обмеження будівництва дата-центрів. Зокрема, ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 у певний момент втрачали близько 2,1%, а акції японської корпорації SoftBank дешевшали приблизно на 10%.