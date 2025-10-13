Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
За словами глави словенського уряду, країна давно надає Україні оборонне озброєння
скріншот з відео

Закупівля американської зброї передбачена бюджетом Міністерства оборони Словенії на 2025 рік

Словенія вирішила приєднатися до ініціативи Purl (Priority Ukraine Requirements List/Список пріоритетних вимог України) із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба.

«Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами», – каже він.

Очільник словенського уряду зазначив, що такий пакет допомоги зосереджений лише на оборонній зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських енергооб'єктів від російських атак. Голоб наголосив, що Словенія надає Україні оборонне озброєння вже досить давно.

Раніше повідомлялося, що ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО Purl.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативу Purl як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot. Зеленський наголосив, що ініціатива вже забезпечує реальні результати, оскільки партнери активно фінансують пакети військової допомоги.

Читайте також:

Теги: військова допомога озброєння Словенія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину
Україна запропонувала Америці купити необхідну кількість систем Patriot – Зеленський
15 вересня, 20:26
Президент Зеленський планує чергову серію зустрічей із світовими лідерами для обговорення безпеки та підтримки України
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
22 вересня, 13:54
Рютте: Ви будете бачити безперервний потік американської зброї до України, який буде оплачуватися союзниками
Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї
26 вересня, 00:15
Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
3 жовтня, 00:49
За словами речника МЗС, постачання зброї продовжують надходити до України
Чи вплинув шатдаун у США на постачання зброї Україні? МЗС зробило заяву
3 жовтня, 16:46
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
9 жовтня, 17:45
Поливʼяний застерігає від спроб створення штучних механізмів контролю за експортом
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
3 жовтня, 18:10
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
29 вересня, 14:16
Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки на Донеччині
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
11 жовтня, 15:33

Політика

«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua