Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України

Закупівля американської зброї передбачена бюджетом Міністерства оборони Словенії на 2025 рік

Словенія вирішила приєднатися до ініціативи Purl (Priority Ukraine Requirements List/Список пріоритетних вимог України) із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба.

«Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами», – каже він.

Очільник словенського уряду зазначив, що такий пакет допомоги зосереджений лише на оборонній зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських енергооб'єктів від російських атак. Голоб наголосив, що Словенія надає Україні оборонне озброєння вже досить давно.

Раніше повідомлялося, що ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО Purl.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативу Purl як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot. Зеленський наголосив, що ініціатива вже забезпечує реальні результати, оскільки партнери активно фінансують пакети військової допомоги.