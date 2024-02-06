Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян

Найбільші банки Гонконгу більше не хочуть працювати із російськими підприємствами, і зривають їм постачання товарів із Китаю

Після Туреччини проблеми з платежами у російського бізнесу почалися і з Китаєм, пишуть росЗМІ. Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі із Росії. При цьому таким чином країна-агресор втрачає свого ключового торгового партнера, статус якого Китай отримав після повномасштабного вторгення Росії до України. Гонконг вважається основним хабом для реекспорту мікросхем та іншої високотехнологічної продукції Росію. У цілому нині номенклатура товарів найширша, постачають все, від побутових речей до високотехнологічних гаджетів.

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Підприємець із Росії Олексій Рязанцев визнає, що проблеми з переведеннями до Китаю зустрічаються постійно і почалися ще минулого літа. У січні, і особливо з 1 лютого, вони посилилися через останній пакет санкцій:

«Частина китайських банків відмовляється приймати будь-які платежі з Росії незалежно від того, за які товари ці платежі зроблено. Донедавна платежі на гонконгські банки можна було надсилати через системи PingPong і Xtransfer, але всі системи оголосили, що з 1 лютого вони не приймають жодних платежів від банків Росії. Ми з колегами працюємо із цією ситуацією. Фактично всі мають кілька запасних варіантів, тобто відкриті валютні рахунки кількох банках. Платежі ці лише юаневі, у доларах ми не працюємо з кінця 2022 року. Юаневі платежі ходять, ходять, як і раніше, через SWIFT. Є ще інші варіанти: деякі банки, включаючи підсанкційні і навіть Тінькофф, пропонують оплату в рублях. Так, там іде конвертація за їх курсом, проте оплата йде в рублях на кореспондентський рахунок китайських банків, далі це конвертується в юані».

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Дар'я Мушта, директор російської компанії VM Partners у Китаї: «По-перше, заборонили перекази на консалтинг із російських банків. По-друге, зараз у нас кілька китайських партнерів не змогли заплатити до Росії через банк «Чоучжоу». Все в очікуванні, що буде далі. Поки працює зв'язка «Ощадбанк» – «Кунлун». «Кунлун» – це один з банків, який приймає платежі з Росії. За поясненням наших китайських партнерів і представників їхніх банків, дуже багато маленьких банків не дотримуються процедури неприйняття грошей за санкційні товари – те, що у нас входить до списку подвійного призначення, та електроніка, яка може використовуватися у всіх галузях».

Як пишуть росЗМІ, незабаром, з 10 лютого, розпочинається китайський Новий рік. Багато постачальників вже пішли на вихідні, основні платежі вже зроблено. Загалом ситуацію крахом товарообороту і транзакціями можна буде оцінити наприкінці лютого, коли китайські банки та фабрики фактично повернуться до роботи та розпочнуться передоплати за багатьма проектами.

Нагадаємо, російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів. З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з Росії. Потоки платежів за торговельні операції практично зупинилися, причому під удар потрапила торгівля в національних валютах: турецькі банки не беруть із Росії ні ліри, ні рублі.

Деякі банки почали анулювати раніше схвалені транзакції, посилаючись на те, що угоди стосуються заборонених товарів, розповідають і джерела Ekonomim. Платіжна блокада стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей: банки блокують платежі з Росії турецьким хімічним компаніям, заводам автодеталей, виробникам одягу та взуття.

До слова, російські компанії зіткнулися із закриттям рахунків у турецьких банках, а фізичні особи, які бажають завести банківську картку, – з посиленням вимог, розповіли росЗМІ власники бізнесу, фінансові консультанти та представники ділових об'єднань.