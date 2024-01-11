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«Гетто з плакатами Путіна»: мер Вільнюса оцінив російські школи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Гетто з плакатами Путіна»: мер Вільнюса оцінив російські школи
Мер столиці Литви висловив свою думку щодо російських шкіл
фото: BNS

Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи Литви із «закритими гетто з плакатами Путіна». Про це пише Sputnik Литва. Міський голова заявив, що необхідно підвищити якість освіти в таких навчальних закладах, але закривати їх не слід.

«Ми проведемо переговори з фахівцями в галузі освіти. Моя позиція буде дуже чіткою – у нинішньому форматі мережі ми маємо шукати заходів щодо покращення та посилення якості освіти в цих школах і зробити так, щоб вони не були якимись закритими гетто, де таємно висять плакати Путіна», – заявив Бенкунскас. Пізніше міністр освіти, науки і спорту Литви закликав брати приклад із латишів та естонців, які не лише відмовилися від російських шкіл, а й стали на шлях невикладання російської мови як іноземної. Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні.

Також у Міністерстві освіти, науки та спорту Литви заявили, що підручник російської мови для литовських шкіл був вилучений з обігу, тому що в ньому «славили Росію». За словами голови відомства, видавцям доручено перевіряти ще раз зміст інших підручників. Наголошується, що навчальним закладам було направлено розпорядження про неприпустимість використання цього навчального матеріалу. 

Нагадаємо, міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас заявив, що влада розглядає можливість відмови від російської як мови навчання в школах, при цьому не виключено запровадження викладання українською мовою. За його словами, у країні необхідно орієнтуватися офіційними мовами ЄС.

В уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі.  Зазначається, що раніше пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди. Тепер Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією російських меншин у Литві. Тому політик шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

Політик також додав, що якщо школа заснована муніципалітетом, то засновник може ухвалювати рішення. Але в уряді хотіли б ухвалювати рішення і на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати.

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Теги: росія міністр школа Литва навчання влада стрілянина переговори

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