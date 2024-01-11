«Гетто з плакатами Путіна»: мер Вільнюса оцінив російські школи

Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи Литви із «закритими гетто з плакатами Путіна». Про це пише Sputnik Литва. Міський голова заявив, що необхідно підвищити якість освіти в таких навчальних закладах, але закривати їх не слід.

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«Ми проведемо переговори з фахівцями в галузі освіти. Моя позиція буде дуже чіткою – у нинішньому форматі мережі ми маємо шукати заходів щодо покращення та посилення якості освіти в цих школах і зробити так, щоб вони не були якимись закритими гетто, де таємно висять плакати Путіна», – заявив Бенкунскас. Пізніше міністр освіти, науки і спорту Литви закликав брати приклад із латишів та естонців, які не лише відмовилися від російських шкіл, а й стали на шлях невикладання російської мови як іноземної. Міносвіти Литви представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні.

Також у Міністерстві освіти, науки та спорту Литви заявили, що підручник російської мови для литовських шкіл був вилучений з обігу, тому що в ньому «славили Росію». За словами голови відомства, видавцям доручено перевіряти ще раз зміст інших підручників. Наголошується, що навчальним закладам було направлено розпорядження про неприпустимість використання цього навчального матеріалу.

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Нагадаємо, міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас заявив, що влада розглядає можливість відмови від російської як мови навчання в школах, при цьому не виключено запровадження викладання українською мовою. За його словами, у країні необхідно орієнтуватися офіційними мовами ЄС.

В уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі. Зазначається, що раніше пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди. Тепер Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією російських меншин у Литві. Тому політик шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

Політик також додав, що якщо школа заснована муніципалітетом, то засновник може ухвалювати рішення. Але в уряді хотіли б ухвалювати рішення і на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати.