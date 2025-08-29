Головна Світ Економіка
Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених активів РФ на відбудову України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції
фото: Shutterstock

Питання конфіскації обговорять 27 міністрів закордонних справ країн ЄС

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутків для України та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припинити бойові дії. Ініціатива може стати кроком до потенційної конфіскації активів і передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплачувати післявоєнні репарації. Водночас варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування.

Питання конфіскації обговорять 27 міністрів закордонних справ країн ЄС під час неформальної зустрічі в датському Копенгагені 30 серпня. Згідно з підготовчою запискою, з якою ознайомилось видання, говоритимуть про подальші варіанти використання доходів від заморожених суверенних активів Росії.

«Ми чуємо, що зараз складніше залучати кошти. Але у нас є ці активи, і логічне питання полягає в тому, як ми можемо їх використати і чому ми цього не робимо», – каже заступниця міністра закордонних справ Естонії з правових і консульських питань Керлі Вескі.

У Єврокомісії ідею активно просувають комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та глава зовнішньої політики Кая Каллас. Однак більшість держав, зокрема Німеччина, Італія та Бельгія – виступають проти конфіскації всіх коштів. Остання особливо вразлива до юридичних і фінансових ризиків, адже саме там розташована фінансова установа Euroclear, яка зберігає більшість російських активів.

Так, Брюссель розглядає можливість створення спеціального фонду за моделлю Європейського стабілізаційного механізму (ESM). Потенційний фонд для України також міг би бути відкритим для країн G7, включно з Великою Британією та Канадою, які виступають за конфіскацію активів, зазначив представник ЄС. Фонд дозволив би вкладати заморожені активи у ризиковіші інструменти з вищою прибутковістю, що забезпечило б Україну додатковими ресурсами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів.

До слова, Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, оскаржуючи рішення щодо використання прибутків із заморожених російських активів на підтримку України.

Єврокомісія

