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Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Джейк Салліван
фото: «Голос Америки»

Радник президента США прокоментував заяви про те, що країни «Великої сімки» розглядають можливість переходу до нового санкційного режиму проти Росії

Питання повної заборони на експорт західних товарів до Росії не обговорюватиметься на саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

За його словами, на саміті переважно буде розглянуто питання післявоєнного відновлення України.

«Я не чекаю того, про що повідомлялося, – цієї всеосяжної заборони на експорт. Основну увагу щодо застосування санкцій на саміті приділять контролю їх дотримання та їх обходу», – прогнозує Салліван.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомляла, що країни «Великої сімки» розглядають можливість переходу до нового санкційного режиму проти Росії, який передбачає майже повну заборону на експорт до країни та формування списків винятків, які допускаються до ввезення.

До слова, Європейський союз і Японія виступили проти пропозиції США заборонити країнам G7 весь експорт до Росії в межах переговорів напередодні саміту найрозвиненіших економік світу.

Як повідомлялося, лідери країн G7 на саміті в Японії планують видати окрему заяву, у якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу

Теги: експорт росія Велика сімка санкції

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