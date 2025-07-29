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У Кривому Розі почались ремонти медзакладів: «Метінвест» вклав 200 млн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Кривому Розі почались ремонти медзакладів: «Метінвест» вклав 200 млн
«Метінвест» залучив також €24 млн іноземного капіталу для інвестицій у виробництво у Кривому Розі
фото: metinvest.media

Метхолдинг Ахметова підтримує модернізацію медзакладів Кривого Рогу

У співпраці з міською владою компанія «Метінвест» вже реалізувала масштабні проєкти у міській лікарні №3 Кривого Рогу, а також розпочала капітальний ремонт головного стаціонарного корпусу міської лікарні №7. Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн. 

У межах проєкту, який стартував у 2023 році, «Метінвест» виконав будівельні роботи у лікарні №3: модернізував перший поверх поліклініки та рентгенологічне відділення, а також облаштував укриття на 350 осіб. На проведення масштабних робіт компанія спрямувала майже 125 млн грн.

Також компанія виділила 61,6 млн грн на ремонт лікарні №7. Роботи передбачають капітальне оновлення фасаду, заміну вікон, утеплення цоколя, внутрішні ремонти, модернізацію комунікацій та створення зручностей для маломобільних пацієнтів. Тривалість проєкту – 24 місяці.

У Кривому Розі почались ремонти медзакладів: «Метінвест» вклав 200 млн фото 1

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул каже, що партнерство з «Метінвестом» дозволяє реалізовувати критично важливі для громади медичні проєкти. У лікарні №3 вже створюється сучасне поліклінічне відділення, а лікарня №7, яка обслуговує понад 150 тис. мешканців міста та навколишніх територій, отримає повністю оновлений стаціонар.

Нещодавно «Метінвест» залучив також €24 млн іноземного капіталу для інвестицій у виробництво у Кривому Розі. Гроші підуть на модернізацію Північного ГЗК – зокрема, на нове обладнання фінської компанії Metso. Компанії вдалося залучити кошли в умовах війни, коли ризики для інвестицій в Україну залишаються високими.

Як відомо, «Метінвест» є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

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Теги: економіка Кривий Ріг лікарня

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