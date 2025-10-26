Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу
фото: СЗРУ/іллюстративне

СЗРУ назвала технічну слабкість Росії на тлі переваги країн ОПЕК

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія має вкрай обмежений потенціал для збільшення видобутку нафти, що ставить її в позицію аутсайдера серед найбільших експортерів «чорного золота». Натомість провідні гравці нафтового ринку мають великий «запас міцності», що є важільним впливом на світові ціни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу. Цей показник є мінімальним порівняно зі світовими лідерами.

Провідні гравці ОПЕК, навпаки, мають значний резерв для оперативного нарощування видобутку. Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт здатні збільшити видобуток нафти сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу протягом 90 днів. Найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн бар./д. та ОАЕ – 640 тис. бар./д.

За даними СЗРУ, профіцит виробничих потужностей країн ОПЕК є прихованим, але потужним важелем впливу на глобальний ринок. Ця перевага дозволяє їм не лише стабілізувати ціни у разі потреби, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів, зокрема на Росію. У разі відповідного політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку, вплинувши на позиції Москви.

Нагадаємо, нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснефть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження, інформує «Главком».

Видання зазначає, що санкції потенційно дуже серйозні, адже на «Роснефть» та «Лукойл» припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. Лише «Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ.

Читайте також:

Теги: росія нафта санкції нафтопродукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп може і не взяти участь у самому саміті, але він планував відвідати Кенджу на цю дату і зустрітися з Сі Цзіньпіном
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
21 жовтня, 15:11
Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка
19 жовтня, 13:19
Партизани підірвали колію у Ленінградській області
Партизани підірвали колію у Ленінградській області
7 жовтня, 18:09
Російські ракети поцілили в залізницю Полтави
Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт
7 жовтня, 09:25
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
4 жовтня, 10:48
Китай отримує від Росії суттєво дешевший газ
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
30 вересня, 13:47
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
29 вересня, 12:03
У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
29 вересня, 09:28
Головною темою з РФ, яка долітає до нас, є проблеми з паливом
Накопичувальний ефект поганих новин для Росії
26 вересня, 18:31

Економіка

Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Молдова знизила тариф на транзит газу до України
Молдова знизила тариф на транзит газу до України
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua