Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка

СЗРУ назвала технічну слабкість Росії на тлі переваги країн ОПЕК

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія має вкрай обмежений потенціал для збільшення видобутку нафти, що ставить її в позицію аутсайдера серед найбільших експортерів «чорного золота». Натомість провідні гравці нафтового ринку мають великий «запас міцності», що є важільним впливом на світові ціни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу. Цей показник є мінімальним порівняно зі світовими лідерами.

Провідні гравці ОПЕК, навпаки, мають значний резерв для оперативного нарощування видобутку. Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт здатні збільшити видобуток нафти сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу протягом 90 днів. Найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн бар./д. та ОАЕ – 640 тис. бар./д.

За даними СЗРУ, профіцит виробничих потужностей країн ОПЕК є прихованим, але потужним важелем впливу на глобальний ринок. Ця перевага дозволяє їм не лише стабілізувати ціни у разі потреби, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів, зокрема на Росію. У разі відповідного політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку, вплинувши на позиції Москви.

Нагадаємо, нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснефть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження, інформує «Главком».

Видання зазначає, що санкції потенційно дуже серйозні, адже на «Роснефть» та «Лукойл» припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. Лише «Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ.