Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги
Німецький канцлер: «Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну»
скріншот з відео Welt

За словами Фрідріха Мерца, Німеччина не збирається послаблювати підтримку України

Німеччина оголосила про виділення зимової допомоги Україні у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Мерц зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України «на дуже високому рівні» у федеральному бюджеті на 2026 рік. «З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 млрд євро, довівши загальну суму до 11,5 млрд євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 млн євро на інфраструктуру, щоб пом’якшити наслідки російських атак на енергопостачання України взимку», – каже він.

За словами канцлера, підтримка українського народу триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Мерц додав, що Німеччина хоче зробити заморожені активи Росії доступними саме для цього. «Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку», – зазначив він.

Нагадаємо, 26 листопада 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив у нижній палаті парламенту Бундестаг, підкресливши, що будь-яка угода щодо завершення війни в Україні має враховувати позицію України. Канцлер наголосив, що угода, укладена між великими державами без участі Києва та європейців, не забезпечить справжній та тривалий мир.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості досягнення угоди про припинення війни в Україні до встановленого Дональдом Трампом терміну – четверга, 27 листопада.

Читайте також:

Теги: енергетика Німеччина Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
22 листопада, 15:58
Вартість популярних зарядних станцій у жовтні 2025 року збільшилася на 28%
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
27 жовтня, 13:16
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе та гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
28 жовтня, 12:52
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
30 жовтня, 12:16
Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору»
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
30 жовтня, 20:27
Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ
11 листопада, 16:13
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
21 листопада, 15:07

Політика

Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори
США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua