Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги

Німецький канцлер: «Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну»

За словами Фрідріха Мерца, Німеччина не збирається послаблювати підтримку України

Німеччина оголосила про виділення зимової допомоги Україні у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Мерц зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України «на дуже високому рівні» у федеральному бюджеті на 2026 рік. «З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 млрд євро, довівши загальну суму до 11,5 млрд євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 млн євро на інфраструктуру, щоб пом’якшити наслідки російських атак на енергопостачання України взимку», – каже він.

За словами канцлера, підтримка українського народу триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Мерц додав, що Німеччина хоче зробити заморожені активи Росії доступними саме для цього. «Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку», – зазначив він.

Нагадаємо, 26 листопада 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив у нижній палаті парламенту Бундестаг, підкресливши, що будь-яка угода щодо завершення війни в Україні має враховувати позицію України. Канцлер наголосив, що угода, укладена між великими державами без участі Києва та європейців, не забезпечить справжній та тривалий мир.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості досягнення угоди про припинення війни в Україні до встановленого Дональдом Трампом терміну – четверга, 27 листопада.