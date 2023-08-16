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Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль
Російський рубль різко обвалився
фото з відкритих джерел

У Росії обговорюють повернення контролю над капіталом

Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити падіння рубля до рівня, якого не було з початку війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

За словами чотирьох осіб, знайомих з ходом дискусії, які побажали не називати своїх імен, пропозиція щодо обов’язкового продажу доходів від експорту обговорювалася на зустрічі між урядом та експортерами в понеділок, перш ніж Центробанк Росії оголосив про екстрене підвищення ставок. Двоє осіб сказали, що прориву досягнуто не було, і ще одна зустріч може відбутися пізніше цього тижня.

Центробанк Росії підвищив базову ставку до 12% з 8,5% у вівторок після того, як рубль перевищив курс 100 руб/$ вперше з березня минулого року. Примусовий продаж доходів від експорту разом з іншими заходами, такими як обмеження банківських переказів іноземної валюти, допоміг зупинити падіння рубля після початку війни.

 Рубль входить до трійки найслабших валют ринків, що розвиваються, втративши близько 25%. Без додаткових заходів, таких як інтервенції центрального банку або обов’язкового продажу експортної виручки, може знадобитися кілька місяців, щоб рубль зміцнився, вважає Софія Донець , економіст Renaissance Capital.

Оскільки значна частина резервів центрального банку вже заморожена санкціями, політики не захочуть пробиратися на валютний ринок із прямими інтервенціями.

Експерт Bloomberg Economics Олексій Ісаков зазначив, що причини падіння рубля є внутрішніми та мають мало спільного з потрясіннями на рахунку капіталу, для вирішення яких найкраще підходить контроль за рухом капіталу. Обмеження капіталу також завдадуть шкоди ланцюжкам поставок, які Росія намагається побудувати, щоб уникнути санкцій.

15 серпня Центральний банк Росії збирав позачергову нараду через різке падіння рубля, який досяг рівня 101 рубль за долар. 

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