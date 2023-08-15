Стрімке падіння рубля: центробанк Росії збирає термінову нараду

Російська валюта втратила 27% своєї вартості порівняно з початком року, і вже в понеділок перевищила позначку 101 рубль за долар

У вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії проведе позачергову нараду через різке падіння рубля, який досяг рівня 101 рубль за долар. Про це повідомляє Bloomberg.

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За повідомленнями видання, після 10:30 буде оголошена заява стосовно ключової процентної ставки, яка наразі становить 8,5%. Наразі російська валюта втратила 27% своєї вартості порівняно з початком року, і вже в понеділок перевищила позначку 101 рубль за долар.

В аналізі видання підкреслюється, що згідно з їхніми оцінками, Центральному банку РФ доведеться підвищити процентну ставку до 10%, а витрати федерального бюджету повинні залишитися в межах запланованої бюджетної структури.

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«Рубль може виграти від вищих цін на сиру нафту, але внутрішня монетарна політика залишатиметься більш надійним якорем для валюти», - зазначає видання.

Нагадаємо, Центральний банк Росії заявив про ризик вичерпання Фонду національного добробуту через низькі нафтогазові доходи.

У проєкті грошово-кредитної політики на період з 2023 до 2026 року центробанк РФ пише, що «одним із головних факторів планування бюджетної політики на середньостроковому горизонті буде ризик вичерпання ліквідної частини коштів ФНБ».

Центробанк РФ не виключає, що у випадку недостатнього надходження з доходів від нафти та газу йому доведеться підвищити податки для нафтогазового сектору.

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До слова, погіршення економічної ситуації та подальше ослаблення рубля можуть зробити російський ринок менш привабливим для будівельників-мігрантів та й взагалі залишити ринок без дешевої робочої сили. Наслідки можуть з'явитися вже через два-три місяці.