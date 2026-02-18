Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Mastercard та Visa заявили про свою відданість Великій Британії та вітають конкуренцію
фото з відкритих джерел

Нову платіжну систему можуть запровадити до 2030 року

Керівники провідних банків Великої Британії планують створити національну платіжну систему, яка могла б стати альтернативою Visa та Mastercard. Першу зустріч із цього питання мають провести вже найближчим часом. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Ініціативу підтримує уряд, а фінансування можуть забезпечити великі банки та фінансові компанії. Йдеться про створення окремої платіжної компанії, яка працюватиме всередині країни та зменшить залежність від американських мереж.

Ідею обговорюють уже кілька років, але останнім часом вона стала актуальнішою через побоювання, що у разі політичних конфліктів або санкцій роботу міжнародних платіжних систем можуть обмежити.

За даними британського регулятора, близько 95% усіх карткових платежів у країні проходять через Visa та Mastercard. Банкіри попереджають: якщо ці сервіси раптом перестануть працювати, економіка може серйозно постраждати.

Нова система має стати «резервним варіантом» на випадок перебоїв або криз і водночас модернізувати платіжну інфраструктуру країни. Очікується, що її можуть запустити приблизно до 2030 року.

Як повідомлялось, Європейський Союз хоче зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, оскільки вони можуть стати інструментом геополітичного тиску з боку США. 

Читайте також:

Теги: економіка Велика Британія Visa MasterCard

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після завершення гоночної кар'єри авто продали в приватну колекцію і воно кілька разів переходило з рук у руки
Унікальний суперкар McLaren 1997 року шукає нового власника на британському аукціоні: яка ціна
13 лютого, 10:03
Стармер пообіцяв продовжити роботу після політичної кризи
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
10 лютого, 11:19
Політичні партії Британії отримали сигнали про зовнішні ризики
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
9 лютого, 10:15
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
6 лютого, 04:44
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
5 лютого, 10:14
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
4 лютого, 07:07
Українська економіка утримує рівновагу, але не переходить до відновлення
Економіка війни: стабільність без розвитку
25 сiчня, 22:30
Михайло Федоров розповів своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
19 сiчня, 20:34
Дональд Трамп купив облігації Netflix і Warner Bros на тлі мегазлиття в медіа
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Економіка

Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Ціни на золото просіли: що сталося
Ціни на золото просіли: що сталося
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua