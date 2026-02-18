Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard

Mastercard та Visa заявили про свою відданість Великій Британії та вітають конкуренцію

Нову платіжну систему можуть запровадити до 2030 року

Керівники провідних банків Великої Британії планують створити національну платіжну систему, яка могла б стати альтернативою Visa та Mastercard. Першу зустріч із цього питання мають провести вже найближчим часом. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Ініціативу підтримує уряд, а фінансування можуть забезпечити великі банки та фінансові компанії. Йдеться про створення окремої платіжної компанії, яка працюватиме всередині країни та зменшить залежність від американських мереж.

Ідею обговорюють уже кілька років, але останнім часом вона стала актуальнішою через побоювання, що у разі політичних конфліктів або санкцій роботу міжнародних платіжних систем можуть обмежити.

За даними британського регулятора, близько 95% усіх карткових платежів у країні проходять через Visa та Mastercard. Банкіри попереджають: якщо ці сервіси раптом перестануть працювати, економіка може серйозно постраждати.

Нова система має стати «резервним варіантом» на випадок перебоїв або криз і водночас модернізувати платіжну інфраструктуру країни. Очікується, що її можуть запустити приблизно до 2030 року.

Як повідомлялось, Європейський Союз хоче зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, оскільки вони можуть стати інструментом геополітичного тиску з боку США.