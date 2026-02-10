Головна Світ Економіка
Європа терміново шукає альтернативу Visa і Mastercard – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава Європейської платіжної ініціативи вважає, що домінування американських платіжних систем може стати інструментом тиску на Європу
фото: shutterstock.com

У 2022 році Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових платежів в ЄС

Європейський Союз хоче зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, оскільки вони можуть стати інструментом геополітичного тиску з боку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Гендиректорка Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт заявила, що домінування американських компаній може стати інструментом тиску. Згідно з даними Європейського центробанку, у 2022 році Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових платежів в ЄС. При цьому 13 країн-членів не мають власних альтернатив, а там, де вони існують, використання скорочується.

За словами Ваймерт, Європі бракує повноцінної транскордонної системи. Вона також підкреслила, що в умовах зростання геополітичної напруги питання платіжної незалежності стає «загальноєвропейським пріоритетом».

Банки-учасники Європейської платіжної ініціативи у 2024 році запустили європейську альтернативу Apple Pay – цифрову платіжну систему Wero. Наразі платформою вже користуються 48,5 млн людей у Бельгії, Франції та Німеччині, а до 2027 року вона планує розширити свою діяльність на онлайн-платежі та платежі в магазинах.

Паралельно Європейський центральний банк просуває проєкт цифрового євро (електронного гаманця), що має посилити монетарну суверенність блоку. Якщо цифровий євро ухвалять, усі торговці в Єврозоні будуть зобов’язані приймати його до 2029 року. Деякі політики вбачають у ньому фундамент для майбутньої європейської версії Visa або Mastercard. Але попри амбіції, є побоювання, що цифровий євро з’явиться запізно.

«Проблема з цифровим євро полягає в тому, що він з'явиться через кілька років, можливо, після закінчення терміну повноважень президента США Дональда Трампа. Тому я думаю, що ми трохи запізнилися», – додала Мартіна Веймерт.

Раніше президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала звільнитись від платіжних систем США та китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay.

