Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що вже чинні санкції проти компаній «Роснефть» та «Лукойл» виявилися ефективними

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість посилення економічного тиску на Росію, зокрема через обмеження проти її «тіньового флоту», проте остаточне рішення залежатиме від перебігу дипломатичного процесу. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час слухань у банківському комітеті Сенату посадовець зазначив, що питання санкцій щодо танкерів, які допомагають РФ обходити нафтові ліміти, залишається на порядку денному, але його реалізація прив'язана до динаміки мирних переговорів.

Бессент наголосив, що вже чинні обмеження адміністрації Трампа проти компаній «Роснефть» та «Лукойл» виявилися ефективними, оскільки саме вони, на його думку, змусили Москву розпочати діалог про припинення війни. Також очільник Мінфіну підтвердив особливий статус Джареда Кушнера в цьому процесі, назвавши зятя президента спеціальним посланцем і ключовим посередником у переговорах з російською стороною.

Примітно, що з моменту повернення Дональда Трампа до влади в січні 2025 року Білий дім ще не вживав прямих заходів проти російського тіньового флоту, ймовірно, зберігаючи цей інструмент як важіль впливу для подальших раундів перемовин.

Як відомо, економіка Росії, заснована на війні, може наближатися до точки, коли вона стане «нестійкою». У цьому переконаний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван.

За словами спеціального посланця ЄС, західні санкції мають «значний вплив» на російську економіку. Хоча при цьому він заявляє, що вони «не панацея» і їх завжди можна буде обійти. Так він висловився щодо впливу санкцій на РФ напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Девід О'Салліван переконаний, що після чотирьох років вони таки мають ефект.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її «тіньового флоту» та запровадження обмежень проти нафтових компаній.