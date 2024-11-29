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Боголюбова оголошено у міжнародний розшук, Офіс генпрокурора готує запит на екстрадицію

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Боголюбова оголошено у міжнародний розшук, Офіс генпрокурора готує запит на екстрадицію
Олігарха Геннадія Боголюбова оголошено у міжнародний розшук
фото з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Геннадія Боголюбова, який покинув Україну ще влітку, скориставшись підробленими документами

Українського олігарха і президента Дніпровської єврейської громади Геннадія Боголюбова постановою слідчого оголошено у міжнародний розшук. Офіс генпрокурора готується скерувати запит до компетентних органів іноземних держав на його видачу Україні. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит видання «Комерсант український».

«Матеріали досудового розслідування за підозрою Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, виділені у кримінальне провадження No 62024000000001046 постановою прокурора від 22.11.2024 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження No 62022000000000619 від 17.08.2022. Постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного Б. оголошено у міжнародний розшук. На даний час вирішується питання про підготовку та скерування до компетентних органів іноземних держав запиту’ щодо видачі особи (екстрадиції) Б. Досудове розслідування у кримінальному провадженні No 62024000000001046 від 22.11.2024 триває, рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку із оголошенням підозрюваного у розшук не приймалось», – повідомили в ОГП.

Боголюбова оголошено у міжнародний розшук, Офіс генпрокурора готує запит на екстрадицію фото 1

Втеча Боголюбова

Раніше, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Геннадія Боголюбова, який покинув Україну ще влітку, скориставшись підробленими документами. 

За даними ДБР, Боголюбов незаконно покинув територію України у супроводі свого близького родича 24 червня 2024 року, перебуваючи у потягу  «Київ – Хелм». За своїми документами олігарх кордон України не перетинав. Він виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

«Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон», – уточнювали в ДБР.

За даними «Української правди», Боголюбов залишив Україну за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича, який загубив свій закордонний паспорт ще навесні 2022 року. 

Справа «ПриватБанку»

З ухвали ВАКС раніше стало відомо про те, що гроші «ПриватБанку» відмивалися, серед іншого, й через  Єврейську общину України. 

Община була заснована 1999 року, але почала активну діяльність після обрання президентом Ігоря Коломойського. Засновниками та членами громади є єврейські громадські організації та об’єднання. Головний офіс знаходиться в ЄКЦ «Менора», місто Дніпро.

Геннадій Боголюбов – представник керівництва Єврейської громади України та очолює Єврейську громаду Дніпра у статусі президента. 

За даними слідства, загалом з «ПриватБанку» колишні власники так званої групи «Приват» вивели загалом понад 5,8 млрд грн. У цьому провадженні Ігор Коломойський має статус підозрюваної особи та перебуває в СІЗО.

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Теги: Ігор Коломойський розшук кордон місто розслідування прокурор паспорт Дніпро гроші Геннадій Боголюбов

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