Як українцям знайти роботу в ЄС: практична порада
Українці можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів ЄС
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість попрацювати в європейських компаніях, здобути там новий досвід і покращити професійні навички. Для цього вони можуть скористатися онлайн-платформою випробувальний Фонд талантів ЄС», – зазначили у відомстві.
Платформа реалізована через Європейську службу зайнятості, яка пропонує понад чотири мільйони вакансій та об’єднує п'ять тисяч роботодавців з різних країн Євросоюзу.
Скористатися платформою мають право особи, які перебувають під тимчасовим захистом, а також ті, хто може працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством держав-членів ЄС.
Щоб скористатися платформою, слід створити обліковий запис EU Login, зареєструватися на EURES, створити онлайн-резюме й опублікувати його порталі випробувального Фонду талантів ЄС.
Більш докладну інформацію можна дізнатися за посиланням.
Зазначимо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українські біженці за кордоном не мають погоджуватися на роботу без трудової угоди, щоб не стати жертвами трудової експлуатації.
Нагадаємо, що кількість нелегально працевлаштованих українців у Польщі зменшилась на третину.
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