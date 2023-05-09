Як українцям знайти роботу в ЄС: практична порада

Українців закликають не працювати за кордоном без укладеного трудового договору

Українці можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів ЄС

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть знайти роботу через онлайн-платформу Фонду талантів Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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«Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість попрацювати в європейських компаніях, здобути там новий досвід і покращити професійні навички. Для цього вони можуть скористатися онлайн-платформою випробувальний Фонд талантів ЄС», – зазначили у відомстві.

Платформа реалізована через Європейську службу зайнятості, яка пропонує понад чотири мільйони вакансій та об’єднує п'ять тисяч роботодавців з різних країн Євросоюзу.

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Скористатися платформою мають право особи, які перебувають під тимчасовим захистом, а також ті, хто може працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством держав-членів ЄС.

Щоб скористатися платформою, слід створити обліковий запис EU Login, зареєструватися на EURES, створити онлайн-резюме й опублікувати його порталі випробувального Фонду талантів ЄС.

Більш докладну інформацію можна дізнатися за посиланням.

Зазначимо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українські біженці за кордоном не мають погоджуватися на роботу без трудової угоди, щоб не стати жертвами трудової експлуатації.

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Нагадаємо, що кількість нелегально працевлаштованих українців у Польщі зменшилась на третину.