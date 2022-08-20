Черга з фур на два десятків кілометрів утворилася біля польського кордону
Нині товари ввозять та вивозять в основному через західний кордон
У пункті пропуску «Рава-Руська» утворилася черга з фур та бензовозів. Вервечка з авто, що прямують у Польщу, розтягнулася на 23 кілометри, повідомляє кореспондент «Главкома».
Нагадаємо, Росія блокує українські порти – саме через них йшло до 70% українського експорту.
Нині ж товари ввозять та вивозять в основному через західний кордон. Найбільше навантаження на пункти пропуску з Польщею та Румунією.
Особливо це відчутно у постачанні пального ринку доводиться екстрено переорієнтовуватись на вантажні автоперевезення.
Нагадаємо, уряд дозволить військовозобов'язаним чоловікам з 1 вересня виїжджати за кордон у відрядження на строк до семи днів.
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