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Черга з фур на два десятків кілометрів утворилася біля польського кордону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Черга з фур на два десятків кілометрів утворилася біля польського кордону
Черга з фур розтяглася на 23 кілометри
фото: glavcom.ua

Нині товари ввозять та вивозять в основному через західний кордон

У пункті пропуску «Рава-Руська» утворилася черга з фур та бензовозів. Вервечка з авто, що прямують у Польщу, розтягнулася на 23 кілометри, повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, Росія блокує українські порти – саме через них йшло до 70% українського експорту.

Нині ж товари ввозять та вивозять в основному через західний кордон. Найбільше навантаження на пункти пропуску з Польщею та Румунією.

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Особливо це відчутно у постачанні пального ринку доводиться екстрено переорієнтовуватись на вантажні автоперевезення.

Нагадаємо, уряд дозволить військовозобов'язаним чоловікам з 1 вересня виїжджати за кордон у відрядження на строк до семи днів.

 

Теги: Рава-Руська вантажівки черга Польща кордон

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