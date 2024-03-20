Російська авіакомпанія ліквідує місця бізнес-класу: причина у відсутності нових літаків
Нові запчастини для переобладнання літаків братимуться з несправних машин, літаків-донорів та запчастин зі складських запасів
Група «Аерофлот» має намір ліквідувати місця бізнес-класу на кількох літаках Superjet 100. Йдеться про дев'ять літаків її «дочки» – авіакомпанії «Россия». Там не вистачає 100-місних бортів на курортних маршрутах, де пасажири не готові переплачувати за комфорт. Про це повідомляє російське медіа «Известия».
Зазначається, що компанія збирається витратити понад 330 млн рублів ($2,51 млн) на перекомпонування, замінивши 12 крісел бізнес-класу на 25 класу економ. Це дасть змогу «Аерофлоту» збільшити дохід більш ніж на 300 млн рублів на рік.
Комплектуючі братимуться з несправних машин, літаків-донорів та запчастин зі складських запасів ПАТ «Яковлєв».
В обґрунтуванні йдеться, що «Росії» не вистачає 100-місних Superjet, які є актуальними на багатьох рейсах авіакомпанії, особливо на курортних і туристичних маршрутах, «коли пасажири не готові переплачувати за бізнес-клас». Перевозити 100 осіб в економ-сегменті стає вигідніше, ніж 75 в економ-класі та лише кілька в бізнесі.
«У бажанні «Аерофлоту» відмовитися від бізнес-класу на кількох SSJ-100 простежується більше соціальний аспект: перекомпонування літаків – це хороший інструмент підвищення пропозиції економ-класу в умовах відсутності постачання нових повітряних суден», – зауважує аналітик видання.
Експерти не виключають, що в майбутньому «Аерофлот» відмовиться від бізнес-класу на більшій кількості Superjet «Росії».
Нагадаємо, у Росії в повітрі спалахнув пасажирський літак.
Стало відомо, що молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на $15 млн.
Постачання запчастин до літаків у Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт «Победа» і S7 Engineering.
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