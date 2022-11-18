Дефіцит срібла у світі до кінця року стане рекордним за останні десятиліття

Особливо зріс попит на срібло з боку Індії

Світ зіткнеться з рекордним дефіцитом срібла

Попит на срібло за підсумками року зросте на 16%, до 1,21 млрд унцій. Це пов'язано зі зростаючими обсягами використання срібла, наприклад, для збирання сонячних панелей та автомобілів. Такий прогноз дали в Інституті срібла, повідомляє Reuters.

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За прогнозами інституту, дефіцит срібла становитиме 194 млн унцій у 2022 році порівняно з 48 млн унцій у 2021-му. Тільки виробництво сонячних панелей припадає близько 10% від загального попиту метал.

Особливо зріс попит з боку Індії – майже вдвічі. Місцеві покупці вирішили скористатися недавнім падінням цін на метал, щоб заповнити запаси, витрачені у 2020-21 роках.

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Ситуація при цьому може стабілізуватися у 2023-му, вважає Філіп Ньюман із консалтингової компанії Metals Focus. «Поповнення запасів в Індії, ймовірно, затягнеться і на 2023-й, але в якийсь момент воно припиниться», – сказав він.

Ньюман при цьому очікує високого попиту з боку таких галузей, як виробники сонячних батарей та автомобілів. Тому дефіцит срібла збережеться найближчими роками, але буде не таким великим, як у 2022-му, вважає фахівець.

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