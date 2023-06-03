Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу
Призупинення ліміту боргу до початку 2025 року знімає загрозу дефолту до президентських виборів наступного року
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дало змогу запобігти першому в історії США дефолту, інформує пресслужба Білого дому .
Призупинення ліміту боргу до початку 2025 року знімає загрозу дефолту до президентських виборів наступного року.
На додаток до розв'язання проблеми ліміту заборгованості, закон обмежує необоронні витрати, розширює вимоги до роботи для деяких одержувачів продовольчих талонів і повертає частину коштів на допомогу Covid-19, серед інших політичних положень.
Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.
Як повідомлялося, двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.
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