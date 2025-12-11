Головна Світ Політика
search button user button menu button

Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
Нова стратегія США шокувала Європу
фото з відкритих джерел

Стратегія США підтверджує радикальні заяви Трампа та прагне посилити глобальний вплив країни

Нова стратегія національної безпеки США, яку опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа, шокувала політиків із Європи. Такого висновку дійшли експерти Київського безпекового форуму.

«Не тому [шокувала], що в ній виявилося щось радикально нове й неочікуване. Ні, шок викликаний тим, що попередні образливі заяви окремих членів команди Трампа, які раніше сприймалися через призму особистісних і емоційних оцінок, зараз отримали офіційне підтвердження», – йдеться в матеріалі.

Експерти КБФ звернули увагу, що Вашингтон звинуватив країни Європи у браку демократії і свободи слова, а серед проблем згадав «діяльність Євросоюзу та інших транснаціональних організацій, яка підриває політичну свободу й суверенітет», міграційну політику, нібито придушення опозиції, зниження народжуваності й навіть «втрату національної ідентичності».

«Очевидно, що стандартом забезпечення демократичних цінностей для сучасного Вашингтона є програми його політичних партнерів – європейських радикальних правих. Попри сумнівність такого розуміння демократії, воно шкодить у тому числі самим Сполученим Штатам», – зазначили в КБФ.

Автори матеріалу вважають, що «стратегічна орієнтація на позамейнстримні політичні сили не сприятиме розвитку партнерства з Європою й забезпеченню інтересів США на континенті».

«На цьому критичному фоні дисонансом звучать цілі стратегії щодо Європи – відкриття європейських ринків для товарів і послуг зі США й забезпечення справедливого ставлення європейців до американських працівників і підприємств», – ідеться в матеріалі.

У КБФ звернули увагу на позицію нинішньої американської адміністрації щодо країни-агресора Росії, яка веде повномасштабну війну проти України.

«Російська агресія проти України не засуджується, а війна РФ називається «українською». У якості ключової мети США щодо Росії вказується відновлення стратегічної стабільності. Що стосується України, пріоритетом є припинення бойових дій і забезпечення повоєнної реконструкції для її виживання як життєздатної держави», – зазначили аналітики.

Вони вважають очікуваними й контроверсійно сформульованими аспекти стратегії щодо НАТО, коли країни Європи одночасно закликають узяти основну відповідальність за власну безпеку й водночас «припинити сприйняття НАТО як Альянсу, який постійно розширюється, і запобігати такій реальності».

Доктрина Монро – політична доктрина США, проголошена 2 грудня 1823 року президентом Джеймсом Монро. Вона визначила зовнішньополітичні пріоритети США: незалежність від європейських держав, поділ світу на дві політичні сфери, невтручання США у європейські конфлікти та заборону нових колоніальних завоювань у Західній півкулі.

«Дивна позиція, коли пониення зобов'язань в організації на користь союзників супроводжується блокуванням їхнього бачення її подальшого розвитку», – заявили в КБФ.

«Що стосується Індо-Тихоокеанського регіону, ключове місце очікувано відводиться Китаю, з яким Вашингтон прагне «перебалансувати» відносини. Зазначається, що попередня багаторічна політика США щодо Китаю, яка базувалася на відкритті ринків і сприянні американським інвестиціям, була помилковою й не виправдала себе. Наголошується також на важливості стримування військових загроз у регіоні для запобігання широкомасштабним конфліктам», – пояснюють у КБФ.

Його автори вважають нову стратегію США радикальною.

«Радикалізм документа дещо нівелюється численними згадками імені президента Трампа. Це створює враження, що ми маємо справу не з новою стратегією, яка визначатиме на десятиріччя вперед розвиток найбільшої міжнародної економічної й військової потуги світу, а зі стратегією його теперішнього президента, термін якої обмежуватиметься часом його правління», – заявили у КБФ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. 

Читайте також:

Теги: США Європа Дональд Трамп політика президент Вашингтон суверенітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
21 листопада, 08:11
Російський диктатор і представник президента США Стів Віткофф
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
26 листопада, 10:07
Віткофф і Ушаков
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
26 листопада, 09:05
Герасим’юк відзначила внесок делегації України, яка забезпечила відсутність РФ у ключових програмах
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
11 листопада, 15:45
До складу делегації входять міністр армії Ден Дрісколл (ліворуч) і генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії
Трамп відправить до Києва делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів – WSJ
19 листопада, 04:28
Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
8 грудня, 12:21
Глава держав підтвердив, що Сполучені Штати поки що не готові бачити Україну в НАТО
Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО
9 грудня, 21:59
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
9 грудня, 13:48
Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
9 грудня, 04:34

Політика

Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua