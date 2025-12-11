Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро

Стратегія США підтверджує радикальні заяви Трампа та прагне посилити глобальний вплив країни

Нова стратегія національної безпеки США, яку опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа, шокувала політиків із Європи. Такого висновку дійшли експерти Київського безпекового форуму.

«Не тому [шокувала], що в ній виявилося щось радикально нове й неочікуване. Ні, шок викликаний тим, що попередні образливі заяви окремих членів команди Трампа, які раніше сприймалися через призму особистісних і емоційних оцінок, зараз отримали офіційне підтвердження», – йдеться в матеріалі.

Експерти КБФ звернули увагу, що Вашингтон звинуватив країни Європи у браку демократії і свободи слова, а серед проблем згадав «діяльність Євросоюзу та інших транснаціональних організацій, яка підриває політичну свободу й суверенітет», міграційну політику, нібито придушення опозиції, зниження народжуваності й навіть «втрату національної ідентичності».

«Очевидно, що стандартом забезпечення демократичних цінностей для сучасного Вашингтона є програми його політичних партнерів – європейських радикальних правих. Попри сумнівність такого розуміння демократії, воно шкодить у тому числі самим Сполученим Штатам», – зазначили в КБФ.

Автори матеріалу вважають, що «стратегічна орієнтація на позамейнстримні політичні сили не сприятиме розвитку партнерства з Європою й забезпеченню інтересів США на континенті».

«На цьому критичному фоні дисонансом звучать цілі стратегії щодо Європи – відкриття європейських ринків для товарів і послуг зі США й забезпечення справедливого ставлення європейців до американських працівників і підприємств», – ідеться в матеріалі.

У КБФ звернули увагу на позицію нинішньої американської адміністрації щодо країни-агресора Росії, яка веде повномасштабну війну проти України.

«Російська агресія проти України не засуджується, а війна РФ називається «українською». У якості ключової мети США щодо Росії вказується відновлення стратегічної стабільності. Що стосується України, пріоритетом є припинення бойових дій і забезпечення повоєнної реконструкції для її виживання як життєздатної держави», – зазначили аналітики.

Вони вважають очікуваними й контроверсійно сформульованими аспекти стратегії щодо НАТО, коли країни Європи одночасно закликають узяти основну відповідальність за власну безпеку й водночас «припинити сприйняття НАТО як Альянсу, який постійно розширюється, і запобігати такій реальності».

Доктрина Монро – політична доктрина США, проголошена 2 грудня 1823 року президентом Джеймсом Монро. Вона визначила зовнішньополітичні пріоритети США: незалежність від європейських держав, поділ світу на дві політичні сфери, невтручання США у європейські конфлікти та заборону нових колоніальних завоювань у Західній півкулі.

«Дивна позиція, коли пониення зобов'язань в організації на користь союзників супроводжується блокуванням їхнього бачення її подальшого розвитку», – заявили в КБФ.

«Що стосується Індо-Тихоокеанського регіону, ключове місце очікувано відводиться Китаю, з яким Вашингтон прагне «перебалансувати» відносини. Зазначається, що попередня багаторічна політика США щодо Китаю, яка базувалася на відкритті ринків і сприянні американським інвестиціям, була помилковою й не виправдала себе. Наголошується також на важливості стримування військових загроз у регіоні для запобігання широкомасштабним конфліктам», – пояснюють у КБФ.

Його автори вважають нову стратегію США радикальною.

«Радикалізм документа дещо нівелюється численними згадками імені президента Трампа. Це створює враження, що ми маємо справу не з новою стратегією, яка визначатиме на десятиріччя вперед розвиток найбільшої міжнародної економічної й військової потуги світу, а зі стратегією його теперішнього президента, термін якої обмежуватиметься часом його правління», – заявили у КБФ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.