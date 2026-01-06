Головна Світ Політика
Трамп має список вимог до нового тимчасового лідера Венесуели

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трамп має вимоги до Делсі Родрігес щодо політики у Венесуелі
фото: Reuters

США ставить перед Родрігес щонайменше три вимоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів. Про це повідомило Politico.

За даними видання, Білий дім вимагає від Родрігес щонайменше три речі: жорстку боротьбу з наркотрафіком, висилку іранських, кубинських та інших оперативників країн або мереж, ворожих Вашингтону, і припинення продажу нафти противникам США.

Американські чиновники також очікують, що Родрігес сприятиме проведенню вільних виборів і піде у відставку. Однак терміни виконання цих вимог не фіксовані. Американські чиновники підкреслюють, що вибори не відбудуться найближчим часом, пише видання. 

Після того як США завдали удару по Венесуелі й затримали президента Ніколаса Мадуро, багато що залишається незрозумілим щодо планів Вашингтона, зазначає Politico. 

ЗМІ також указує, що Родрігес, імовірно, є головною фігурою в будь-якій стратегії США, котру можуть розробити.

Хоча вона є давнім союзником Мадуро із соціалістичними переконаннями, команда Трампа однак упевнена, що вона буде виконувати його вказівки. 

Високопоставлений американський чиновник заявив Politico, що зараз адміністрація зосереджена на забезпеченні «стабільності країни у просуванні інтересів США», але відмовився говорити про вимоги, висунуті Родрігес.

Команда Трампа вважає, що Родрігес – на «короткому повідку», й «упевнена, що може підганяти її в будь-якому напрямку, перш ніж позбутися її й рухатися далі», сказав чоловік, наближений до адміністрації президента США.

Однак високопоставлений американський чиновник також сказав, що президент вважає «занадто передчасним навіть обговорювати вибори у Венесуелі».

За словами джерел видання, крім військових варіантів, у США є й інші засоби для досягнення співпраці з Родрігес, зокрема зняття санкцій і доступ до її фінансових активів, які переважно розташовані в Досі (Катар). 

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: Дональд Трамп Венесуела США

