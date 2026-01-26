Головна Світ Політика
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що Іран виявляє зацікавленість у переговорах та намагався вийти на зв’язок для обговорення можливої угоди

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєві зміни в розстановці сил навколо Ірану. За його словами, ситуація трансформується завдяки прибуттю в регіон потужного американського флоту, який він назвав «великою армадою». Трамп підкреслив, що це угруповання сил значно перевищує те, що було розгорнуто поблизу Венесуели. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Попри нарощування військової присутності, очільник Білого дому не виключає дипломатичного вирішення конфлікту. В інтерв’ю Axios він зазначив, що Тегеран виявляє зацікавленість у переговорах та неодноразово намагався вийти на зв’язок для обговорення можливої угоди. Водночас стало відомо, що нещодавно Трамп був за крок від наказу про нанесення ударів по іранських об'єктах, проте наразі відклав це рішення, надавши перевагу посиленню військового контингенту.

За даними джерел, остаточного плану дій президент ще не затвердив. Найближчим часом очікуються додаткові консультації, де лідеру США представлять оновлені військові сценарії. Ці варіанти підкріплені прибуттям у зону відповідальності Центрального командування (CENTCOM) авіаносної ударної групи на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln.

Паралельно з переміщенням флоту США активізували координацію з союзниками. Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер відвідав Ізраїль для узгодження оборонних планів. Головною метою візиту стала підготовка спільних дій на випадок іранської агресії проти ізраїльської сторони.

Раніше стало відомо, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Як повідомляє The Jerusalem Post, причиною стали попередження від силових структур про високу ймовірність атаки з боку Сполучених Штатів у найближчий період.

Градус напруги зріс після публічних заяв Дональда Трампа. Президент США підтвердив, що американська флотилія вже прямує до іранських берегів, висловивши сподівання, що до реального застосування сили справа не дійде. У Тегерані ці слова сприйняли як пряму підготовку до агресії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

