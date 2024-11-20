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Дрони, машини та боєприпаси. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дрони, машини та боєприпаси. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги
Берлін системно надає Україні пакети військової допомоги
фото з відкритих джерел

Загалом у федеральному бюджеті 2024 року на військову допомогу Україні передбачено 7,1 млрд євро

Сьогодні, 20 листопада, Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Новий пакет допомоги від Німеччини:

  • боєприпаси для бойової машини піхоти Marder;
  • 47 машини із захистом від мін (Mrap);
  • 1 радіолокаційна станція Trml-4D;
  • 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тис. боєприпасів до них (калібр 155-мм);
  • 20 дронів-розвідників Vector із запчастинами;
  • 12 дронів-розвідників Hornet Xr;
  • 100 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 120 дронів-розвідників Songbird;
  • 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
  • 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладальні машини Biber із запчастинами
  • 3 танки для розмінування Wisent 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
  • 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
  • 20 захищених машин для прикордонної служби;
  • 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
  • 8 тис. набоїв калібром 40-мм;
  • 100 тис. гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
  • 100 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • до пакета також додатково входять джгути та шеврони.

Нагадаємо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Раніше уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

До слова, Збройні сили Німеччини почали розмовляти із представниками бізнесу для підготовки до можливого конфлікту з Росією.

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Теги: Німеччина зброя військова допомога дрон військова техніка

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