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Defense Express пояснив, навіщо російська армія взяла танки Т-55 у «Мосфільму»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Defense Express пояснив, навіщо російська армія взяла танки Т-55 у «Мосфільму»
Танки з «Мосфільму» можуть використовуватися як донатори запчастин для ремонту інших танків
фото з відкритих джерел

Валерій Рябих: «Маневри росіян щодо технічного оснащення своїх військ стають все більш обмеженими»

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що виведення 28 танків Т-55 з «Мосфільму» свідчить про зменшення кількості техніки у РФ, яку можна ефективно використовувати на фронті. Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Саме звернення російських терористів до запасів «Мосфільму» свідчить про те, що техніки, яку можна швидко ввести в стрій, стає все менше. Варто зазначити, що техніка на «Мосфільмі» не є недієздатною, адже для зйомок техніка має бути в робочому стані», – пояснив Рябих.

За словами військового експерта, танки Т-55 вже були помічені на фронтах російсько-української війни, що свідчить про спроби росіян збільшити механізовану компоненту на тлі значних втрат техніки. Крім того, танки з «Мосфільму» можуть використовуватися як донатори запчастин для ремонту інших танків.

«Щодо танків Т-55, знятих з «Мосфільму», є ймовірність, що після незначного обслуговування їх могли направити для використання за їх прямим призначенням - для чого їх і розробляли в Радянському Союзі. Отже, маневри росіян щодо технічного оснащення своїх військ стають все більш обмеженими», – зауважив Рябих.

Нагадаємо, російський кіноконцерн «Мосфільм» у 2023 році передав російським військам 36 танків, шість бойових машин піхоти і вісім тягачів. Генеральний директор і голова правління «Мосфільму» Карен Шахназаров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, де розповів про зусилля кінокомпанії в сприянні окупації України. Шахназаров зазначив, що вся передана техніка зберігалася на військово-технічній базі. Зазначається, що у 2022 році у російського кіноконцерту було 547 млн рублів чистого прибутку, у 2023 ця сума зросла до 582 млн, а за дев'ять місяців поточного року – 485 млн.

До слова, упродовж 2023 року Росія витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями. Виділені Кремлем мільярдні бюджети організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою формування лояльної громадської думки до путінського режиму, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість російських військовослужбовців шляхом глорифікації (прославлення) їхньої участі у війні.

Теги: армія танки військова техніка росія

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